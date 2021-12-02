蔡英文總統今天出席「2021年開放國會論壇」開幕典禮指出，這幾年，台灣持續加強和民主夥伴的合作。台美建立的「全球合作暨訓練架構」，合作對象也從印太地區，擴展到歐洲等其他區域。台灣願意和世界各國分享經驗，一起捍衛共享的民主及自由價值，期盼打造堅實的民主陣營，共同強化民主韌性。

蔡英文致詞時首先歡迎世界各地的朋友共同參加「2021年開放國會論壇」，她說，今天參與論壇的國家，都是全球民主社群的重要成員，面對國際情勢快速變化，威權主義持續擴張，我們的目標就是打造堅實的民主陣營，共同強化民主的韌性。

蔡英文指出，過去台灣曾歷經威權統治，但勇敢的台灣人民，走過艱辛的民主化過程，建立起強韌、有活力的公民社會。我們深知民主得來不易，必須持續深化。這些年來，在政府、國會和公民團體的共同努力下，台灣持續邁向開放政府、開放國會的目標。

她也與大家分享台灣努力的成果，包括今年，立法院推出「開放國會行動方案」、行政院也啟動「開放政府國家行動方案」，她說，為了加入「開放政府夥伴聯盟」，我們正一步一步打下穩固的基礎。

蔡英文表示，這幾年，台灣也持續加強和民主夥伴的合作。過去，台美建立的「全球合作暨訓練架構」（GCTF），日本、澳洲陸續加入成為了正式夥伴，我們的合作對象也從印太地區，擴展到歐洲等其他區域，邀請更多的夥伴一起針對全球重大議題深化交流。

她強調，台灣位處在民主防線的最前線，我們願意和世界各國分享經驗，跟所有的民主夥伴，一起捍衛共享的民主、自由價值，「就如同今天的論壇，每一位貴賓的寶貴意見，每一項議題的經驗交流，都有助於彼此深化民主發展」。她感謝大家今天的參與，也期待未來繼續加強合作，讓民主陣線更堅實、更有韌性，並祝福活動圓滿順利。

包括立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮、貝里斯眾議院議長伍姿、墨西哥參議員娜瓦蘿、美國國際民主協會會長米德偉、立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇、拉脫維亞國會友台小組主席福燦、愛沙尼亞國會友台小組主席楊森、立法院開放國會委員會各黨團代表等人都出席這項活動。