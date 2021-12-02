行政院日前拍板，明年軍公教調薪4％，相較之下，各縣市議會議員助理補助費近22年未調整，跨黨派立委許智傑、林奕華、張其祿、林昶佐、陳椒華等人今為地方議員助理補助費調整請命，呼籲比照軍公教調整4％補助款，避免議員助理成為軍公教調薪孤兒。同時，村里長事務費多年未調，許智傑要求內政部積極研議修法。

許智傑指出，縣市議員助理跟村里長近22年未調整補助費、事務費，長年下來議員助理待遇也未隨軍公教加薪而調整，尤其是軍公教1996年加薪5％後，已經歷4次調薪，地方議員助理補助費仍是一毛未漲，如今各黨派議員都提出修法版本，呼籲行政院也能盡快提出草案，至少比照軍公教調薪4％，且希望村里長補助一併調整。

全國議會民代助理產業工會理事長吳香君理表示，各縣市經濟狀況、生活條件不同，齊頭式設置全國一致的助理補助費上限有失公平，應比照立院模式，取消總額上限，改由各地方政府、議會自行編列審議，才能解決現況議員助理低薪的問題；若要維持現行設有總額上限的制度，就該增加定期調漲機制，才能根本性解決議員助理補助費21年停滯，遠遠趕上不物價漲幅的問題。

林奕華表示，相關制度性缺失，對地方議員助理並不公平，也無法留住優秀的政治人才為地方服務，因此，她和全國議長聯誼會合作提案修正《地方民意代表費用支給及村里長事務費補助條例》，希望朝野各黨派共同將該法案列為優先法案儘速三讀，讓地方助理待遇比照立法院公費助理予以法制化，以保障地方民代助理相關工作權益。

張其祿則認為，若政府約聘雇人員都能跟隨軍公教調薪4％，甚至連國營事業都跟進，立法委員、議員等民意代表的公費助理也應有相同的薪資調整。

林昶佐提及，他已提出《地方民意代表費用支給及村里長事務費補助條例》修正草案，除將編列加班費、勞健保等勞動條件入法，更授權主管機關得綜合考量基本工資、軍公教薪資調幅及地方財政狀況進行調整，盼讓議會助理能有更合理的待遇。