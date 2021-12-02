天氣一變冷，許多人都想喝碗熱湯暖暖身，火鍋、薑母鴨及羊肉爐等也成為首選，不少想減肥的民眾，擔心吃鍋熱量太高，因此選擇份量較小的小火鍋，但營養師則解釋，小火鍋看起來無害，但熱量其實很高，而且整體油脂量也偏高。

營養師高敏敏在臉書粉專提到，她自己很喜歡吃小火鍋，不過別以為小小一鍋很無害，其實湯底跟內料都要慎選，才能吃得更健康，並將熱量分為紅燈區、黃燈區及綠燈區。紅燈區的口味不只熱量高，且油脂量也偏高，例如總熱量810kcal的大腸臭臭鍋、800kcal沙茶魚頭鍋及790kcal麻辣鍋。

再者是黃燈區鍋物，感覺較健康，但潛藏鈉含量及隱藏澱粉，有高血壓及糖尿病者食用時需控制，例如總熱量700kcal南瓜鍋、545kcal泡菜鍋，綠燈區的湯頭相對清淡，且大多使用原型食材，是吃鍋的較好選擇，例如總熱量580kcal的海鮮豆腐鍋。

營養師高敏敏指出，麻辣湯底熱量是海鮮鍋湯底的3倍以上，就算民眾沒有喝麻辣鍋的湯，「但食材泡在油油湯裡，同時也是吸收湯底熱量，再間接吃下肚」。另外，除了熱量要注意，鈉含量也是陷阱之一，衛福部就曾建議，每日鈉總攝取量不宜超過2400mg，約6g的鹽，但基本上喝完泡菜鍋熱湯，就可能容易超標。

營養師高敏敏也分享吃火鍋該怎麼選擇，才能吃進健康。湯底最好選擇蔬菜、昆布類等清湯，在喝進去前，可先將浮油刮除，減少油脂攝取；火鍋大多以肉品或火鍋料為主，建議可以加入蔬菜類，增加膳食纖維攝取，少吃火鍋料更好。

另外，許多人吃鍋一定會沾醬吃，盡量少使用沙茶醬、豆瓣醬或豆腐乳調味，建議以蔥、蒜、辣椒、蘿蔔泥為主，加入少許醬油，若能吃食物原味是最佳選擇；火鍋食材最好以原型食材為主，避免蛋餃、丸子、蟹肉棒、油豆腐等加工製品；由於根莖類食物熱量約白飯的一半，因此吃鍋配飯可換成高纖維的根莖類食物，減少熱量還能補充膳食纖維。