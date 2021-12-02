美國宣布12月9、10日在線上舉辦的「民主峰會」將邀請台灣與會，前綠委沈富雄認為，總統蔡英文是「去不了」拜登的民主峰會，主因應該是美國方面明示、暗示或雙方有默契；沈直言，美國對台灣的出手相挺，簡單的公式是：「不可片面改變現狀」—「不鼓勵台獨」＝「挺台拒統」。

沈富雄今（2日）在臉書發文表示，拜登邀請台灣參加「民主峰會」，但蔡英文不出席，代表台灣的是蕭美琴和唐鳳，它的可能意涵如下：蕭美琴為駐美代表，她豐富的資歷足可當代表而無愧，但唐鳳不但層級低，而且其所專長的數位政治，尤其是疫情期間的疫苗分配和防疫實聯制，不僅乏善可陳，且與峰會主題無關。

沈富雄認為，為何蔡英文不出席，目前大家的共識是美方明示、暗示或雙方有默契，總統不出席，派代表即可，也就是APEC模式。

沈富雄進一步指出，美國對台灣的出手相挺，究竟是力道一點點意思意思，還是用力普通，或是全力以赴，全看幫忙的項目是「挺台謀獨」或「挺台拒統」而定：首先，「挺台謀獨」：如出席WHO、「民主峰會」、防長、外長進入美京華盛頓、代表處改名或升級，這些都是北京眼中的「謀獨」，而美國的態度一向口惠而實不至，虎頭蛇尾，甚至無疾而終。

其次，沈富雄直言，若是「挺台拒統」：如要求台灣大量軍購、美軍協訓、艦隊通過台海、美國參眾議員不邀自來，這些動作都是「拒統」甚於「謀獨」，美方做起來興緻勃勃，一點不假。

美方每次對台有所動作，沈富雄稱，都讓專家們搔破頭皮，往往強做解釋卻不一定猜對，自己已經說過，美國對台的基本政策，口頭上說的是：一法、三公報、六保證，模糊頗費猜疑，簡單的公式是：「不可片面改變現狀」—「不鼓勵台獨」＝「挺台拒統」。