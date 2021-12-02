櫃買中心2日表示，為增加槓桿交易商的客戶來源及提升外資投資商品多元性，於主管機關及中央銀行同意下，自110年12月2日起，開放槓桿交易商得與華僑及外國人從事槓桿保證金契約交易。

櫃買中心表示，本次開放華僑及外國人從事槓桿保證金契約交易，重點如下：

1.在交易原則上，槓桿交易商與境外華僑及外國人應採「外幣交易，外幣結算」的原則從事交易，相關交易、結算交割及保證金收付均應以外幣為之，不得涉及新臺幣。

2.在可承作的商品上，槓桿交易商得與境外華僑及外國人交易之商品，應為各該槓桿交易商已取得中央銀行核准且連結國外風險標的者，且計價幣別應為外幣。

3.在從事交易的資格上，華僑及外國人在從事槓桿保證金契約交易前，應先向臺灣期貨交易所或臺灣證券交易所辦理身分登記，並委託我國境內之代理人代理申報及繳納稅捐，另境外華僑及外國人亦應由代理人辦理交易之簽約、交易相關權利行使、結算交割等各項事宜。

櫃買中心提醒指出，槓桿交易商與外資從事槓桿保證金契約交易前，應先確認其已完成上述身分登記及委託我國境內之代理人事宜，以符合法令遵循。