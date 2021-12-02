高雄林園區深夜傳出玻璃破碎聲，嚇壞周遭居民，警方到場時，嫌犯已逃逸無蹤，但一戶民宅二樓玻璃窗破了一個大洞。經查，原來是張姓及黃姓男子，為了幫友人找出陳男要他加快緩款速度，未料對方不願接電話，他們氣得跑到他家，拿磚塊和玻璃瓶砸玻璃窗，還拆掉監視器，警方循線追到嫌犯，依法送辦。

林園分局林園派出所2日深夜12點多接獲民眾報案，在林園區五福路一處民宅玻璃遭砸毀，警方快打部隊到場處置，由於深夜時分，鄰居聽到巨大響聲紛紛被吵醒，嚇得出來全來看到底發生什麼事。

經了解是屋主的兒子30歲的陳姓男子在外積欠30萬債務，張姓嫌犯要替友人出頭，要求他加快緩款速度，因此聯繫陳男，但沒想到陳男不願接電話還掛電話，讓喝了酒的張男不爽，帶著黃姓友人跑到陳男家，而陳男又不在，因此張男越想越氣，隨手拿路邊的磚塊、玻璃瓶，砸向2樓玻璃窗，為了不留下證據，還拆毀一樓監視器後才離去。

當時家中有陳男的父母和弟弟妹妹，事發後家人也嚇得趕緊報警，所幸現場無人員受傷，經警方擴大調閱監視器，已通知帶回相關人員至派出所說明，2人被依毀損跟恐嚇罪嫌送辦。

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