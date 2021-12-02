大陸福建省於11月30日舉行「大面積停電事件應急演練」，演練範圍涵蓋福州、廈門、漳州、寧德四地。根據福建發布的消息稱，演練是模擬「超強颱風」及「外部破壞」雙重因素疊加導致大面積停電事件。但其中所指的「外部破壞」因素，引發外界對「備戰」的臆測。

這場「大面積停電事件」演練由福建省應急指揮部主辦，福建省發改委、國網福建省電力公司承辦，聯合福州、廈門、漳州、寧德四市共同舉辦。

當地媒體報導稱，演練模擬超強颱風及外部破壞雙重因素疊加導致大面積停電事件，福建省啟動了大面積停電事件Ⅱ級應急響應，開展搶險救援、電力恢復等應急處置。

演練是在大陸國家應急管理體制發生重大變革、福建省能源管理機構調整後，組織的一次跨地區、跨部門的大型綜合性演練，也是福建近年來組織的規模最大的一次電力應急演練。

演練共分為監測預警、啟動響應、處置救援、響應結束四個階段。其中還設置海島停電救援、危化企業停電應急處置、反恐與網絡攻擊，「特別體現了本次演練聚焦新態勢、新環境、新熱點的敏銳性」。

香港明報報導稱，大陸不少網民認為，因應颱風影響只是藉口，料福建是為應對可能出現的如台海戰事造成停電準備。