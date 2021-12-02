隨著台積電與三星加強在美國的投資力道，英特爾執行長Pat Gelsinger再次呼籲美國政府應該優先投資當地廠商，而不是台積電或三星，此外，他認為台積電有地緣政治風險，而台灣不是一個穩定的地方，投資當地廠商可以幫助美國保留設計與IP（智慧財產權、知識產權）優勢。

日經亞洲評論報導，台積電在亞利桑那州投資120億美元（約新台幣3360億）建新廠，三星也投資170億美元（約新台幣4760億）在德州設廠，都是美國政府執行半導體在地製造計畫的一部分。

然而Pat Gelsinger近日在科技頭腦風暴（Fortune Brainstorm Tech conference）論壇上發表演講，他強調，美國政府應該要對當地晶片廠進行更多投資，而不是台積電或三星，「這就是你想要的IP，你是想要擁有與之相關的智慧財產權、研發技術或稅收，還是希望那些回流亞洲。」

此外，拜登政府也在全球爆發晶片荒之際，推出520億美元扶植半導體製造的晶片法案（Chips Act）企圖扭轉半導體產製過於依靠亞洲的狀況，Pat Gelsinger說：「雖然台積電與三星在美國設廠可以減少一些地緣政治風險，但投資國內晶片業會帶來更大好處，例如擁有研發。」

Pat Gelsinger補充說道，「台灣不是一個穩定的地方，北京本周曾向台灣的防空識別區派出27架次戰機，這些問題是讓你感覺更舒服還是更不舒服？」

Pat Gelsinger也強調，英特爾正努力支持白宮的晶片法案，並希望能在本月底通過該法案，「台灣與韓國政府正大量補貼當地晶片商，這代表我們不是跟台積電或三星競爭，而是與台灣或韓國競爭。」