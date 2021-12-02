性感女星唐玲2年前被診斷罹患胃癌，一度消失在螢光幕前，經過手術和化療後，身體狀況已恢復許多，近來已經正式回歸演藝圈的她，吐露正在和後遺症對抗，更強調有九成癌友都有此困擾。

唐玲前年罹患胃癌，暫退螢光幕後重新復出，她表示正在對抗「好累」的感覺，尤其前陣子累到全身沒力，走幾步路就會喘，一天近20個小時都在睡覺，每天都像行屍走肉般，此外，還有胸悶、呼吸困難等症狀，導致心情有點鬱悶，她表示根據統計顯示，有九成癌友都有「癌因性疲憊症」 ，也是癌症病人最常面臨的症狀，不適程度超越睡眠困難、食慾不振、憂鬱⋯等，對生活品質造成很大衝擊。

唐玲表示有83%病人嘗試改善疲憊，卻只有一半的人會主動向臨床醫護人員提及疲憊情形，但若有此症狀未提出，醫護人員很難針對情形治療，因此不要以為能自己痊癒，絕對要向醫護人員反應狀況，因為對於癌症患者而言，疲憊並不是活動或勞累造成，也不會因休息或睡眠而得到緩解。

對此，網友也紛紛留言為她打氣：「讓身體多休息，大家給你的祝福化為能量，幫助你快速恢復」、「越睡越累的話，可以多做深層暖身操，可以改善症狀」、「可以學靜坐，讓心中無旁物，這樣可以快恢復體力喔」。