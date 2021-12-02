傳出日商三井集團旗下LaLaport將進駐高雄鳳山，11月底已向經濟部註冊設立「三雄鳳山啦啦寶都公司」，相中台糖位於高雄市議會旁的一處13007坪地上權土地。（柯宗緯翻攝）

傳出日商三井集團旗下LaLaport將進駐高雄鳳山，11月底已向經濟部註冊設立「三雄鳳山啦啦寶都公司」，相中台糖位於高雄市議會旁的一處13007坪地上權土地，但該案12月7日才正式開標。對此，高雄市長陳其邁今（2）日證實說，樂見有潛力廠商投資高雄，但目前為評審階段，尊重台糖選商結果。

臉書粉專「高雄點」昨爆料，「三雄鳳山啦啦寶都公司」已於11月底核准設立，直說「三井LaLaport確定在鳳山！」粉專「高雄好過日」則補充，該地為鳳山西站國泰重劃區「鳳山區華泰段11地號」，正由台糖進行土地招標設定地上權招標案，但該標案12月7日早上10時才開標，因此還無法100％確定，但可能性極高。

根據台糖官網公告的招商訊息指出，土地招標設定地上權，領標為10月28日至12月6日傍晚5時，年租金7680萬元、權利金底價3377萬元，租期共30年，期滿後，如得標人無違約情事，最多可以租70年。

台糖9月份董事會中指出，鳳山華泰段11地號土地今年5月7日及6月18日辦理2次公告招標，皆無廠商投標，主因為「案地開發量體及投資金額龐大」、「現行土管規定建蔽率僅50％，有礙空間規畫設計彈性」等問題。為增加土地活化機會，台糖已爭取建蔽率調高至70％，高雄市政府110年8月6日召開都市計畫委員會審議通過。

陳其邁今指出，鳳山中城計畫以衛武營為發展核心，包括衛武營的3連棟建築將有南風劇團、台北藝術大學團隊入駐，另周邊商務、觀光、休閒等也是計畫一部分，市府樂見有潛力廠商，尤其是跨國企業、願意深耕高雄、看好高雄的廠商投資高雄，對此熱烈歡迎。

媒體追問三井是否真的有望進駐高雄？陳其邁強調，基於台糖是地主，現階段仍在評審，市府雖然知道哪些廠商有投資計畫，但還是要尊重台糖選商結果。

其實，日商台灣三井不動產董事長下町一朗去年4月就到高雄市拜會過前市長韓國瑜，當時就投資案進行討論。原本三井就預計投入80至100億元，將蓋outlet或是LaLaport，已盤點3、4個地點待評估。這次則是傳出是三井LaLaport要進駐，主打「全客層一日所需」，包括購物、餐飲、娛樂一站體驗。