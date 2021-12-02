韓國38歲女星孫淡妃(손담비)，擁有甜美臉蛋與170公分的高䠷身材，以歌手身份出道後，便以火辣身形與精湛的舞技獲被封為「女版Rain」紅極一時，後來還在韓劇《山茶花開時》及實境秀《我獨自生活》中展現自然的演技與豪放的性格，使她人氣不斷攀升。而近日孫淡妃遭媒體爆料與滑冰前國手李奎爀陷入熱戀，男方過去的事蹟也遭到網友們起底。

根據韓國媒體《jtbc新聞》的報導，孫淡妃與大她5歲的南韓前競速滑冰國手李奎爀認識後舊保持聯絡，兩人也因為喜愛打高爾夫球，擁有共同的興趣而越走越近，直到這個月初正式升格成為戀人，但知情人士透露，他們交往之後沒有刻意隱瞞關係，身旁的友人幾乎都知情，因此雙方的經紀公司也在報導後沒多久就承認兩人戀愛ING，讓網友們相當驚訝，李奎爀過去的黑歷史也被網友一一挖出。

有網友發現，李奎爀在1994年時曾爆發過性醜聞，當時南韓國家代表隊前往日本參加比賽，沒想到李奎爀卻疑似喝醉性侵其他國家的女選手，但2017年受訪時被問到相關問題，李奎爀卻輕描淡寫的表示：「那是小時候因喝酒發生的事，不是性侵」，讓當時的日本冰上聯盟無法接受，還曾前往南韓為此提出抗議。

另外，李奎爀過去也曾和崔順實（南韓前總統朴槿惠的閨密）的侄子張時浩，一同參與韓國冬季體育人才中心的設立和營運，並在其中擔任理事，但他們卻遭踢爆透過人才中心介入冬季體育相關的營利等問題，使李奎爀不得不卸下Sports Toto冰上團總教練的職位。

總總爭議都讓網友對於他們的戀情相當不看好，紛紛在相關新聞的留言處表示：「姊姊應該知道這些事才交往的吧」、「姊姊確定要跟這種人在一起嗎」、「天哪！怎麼會想跟他在一起」，意外引起熱議。