川普前幕僚長新書爆料，2020年9月川普和拜登進行第一次總統候選人辯論會的3天前，川普COVID-19（2019冠狀病毒疾病）即已採檢陽性。

美聯社報導，川普前幕僚長梅多斯（Mark Meadows）新書「三軍統帥的幕僚長」（The Chief's Chief, 暫譯）預定12月7日出版，英國「衛報」（The Guardian）在新書上架前取得的內容顯示，川普採檢陽性沒多久，隨即採檢陰性並恢復平常活動，包括參加那場與拜登的辯論。

如果梅多斯的說法獲得證實，就更顯示川普的白宮並未認真看待病毒，即便病毒已在白宮及競選幕僚間散播，最終讓川普住進醫院，還需要氧氣以及實驗性療法。

川普今天否認梅多斯的說法。他說，梅多斯「關於我在第一次辯論前或辯論期間感染COVID的說法，是假新聞，事實上，採檢顯示我在辯論前沒得COVID。」

出版商尚未回覆記者詢問。

出現多起陽性案例後，白宮開始採檢川普幕僚以及川普可能接觸的人，但幕僚一再拒絕透露川普是在辯論當週的何時接受採檢，讓人懷疑川普在台上和拜登辯論時可能已經確診。

福斯新聞（Fox News）節目主持人華勒斯（Chris Wallace）先前表示，他認為辯論時川普或許早已確診，但因病毒有潛伏期，接觸到病毒之後，通常會相隔數天，病毒量才會多到足以被採檢出來。

辯論當時川普74歲，拜登78歲，重症風險都比較高，且當時疫苗尚未上市。

川普2020年10月2日在推特宣布，他和第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）雙雙採檢陽性。當天稍晚，川普住進華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）。

但梅多斯寫道，川普9月26日即已採檢陽性，當時距離辯論3天，而採檢陽性當天，川普還在白宮玫瑰花園（Rose Garden）主持最高法院大法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）提名儀式，晚間更去了一場賓州的造勢會。

梅多斯是川普第4任、也是最後一任幕僚長，他在新書中寫道，當川普的直升機正要從白宮離開、前往賓州造勢會時，他接到白宮醫師的電話，通知他川普採檢陽性，要他阻止川普離開。

梅多斯報告川普採檢結果，川普的回應卻是「喔，你在跟我開玩笑吧？」

梅多斯還表示，兩位候選人應該都要在辯論前72小時內採檢陰性，但「什麼都不能阻擋（川普）去那裡（辯論）」。

梅多斯表示，由於當時是用舊篩檢試劑採檢，他告訴川普會用較新試劑再做一次。經過「短暫但緊張的等待」之後，梅多斯回報第2次採檢為陰性。