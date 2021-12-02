台大醫院和台大地理系合作研發「主動式急診多層次感染症地理資訊系統」，可早期偵測呼吸道和腸胃群聚，並進一步找出感染源，就像替急診室裝上雷達，提早發現社區潛在的感染。（圖取自台大醫院直播）

新冠肺炎疫情至今將近2年，國際疫情未見趨緩，近來更出現Omicron新變異株。為防範下一波未知的本土疫情，台大醫院積極研發「主動式急診多層次感染症地理資訊系統」，可早期偵測呼吸道和腸胃群聚，並進一步找出感染源，就像替急診室裝上雷達，提早發現社區潛在的感染。

今年5月下旬，台灣首次爆發新冠肺炎本土疫情。台大醫院智慧醫療中心副主任李建璋指出，當傳染病爆發時，急診是民眾接觸的第一個窗口，透過目前全世界使用的地理資訊系統大多為被動監測，高度仰賴醫師的警覺性，須由醫師主動通報再展開疫調，有時間延遲的問題，且由於病原學資料不足，經常只能做回溯性分析。

在科技部防疫計畫支持下，台大醫院和台大地理系合作開發「主動式急診多層次感染症地理資訊系統」，透過病人的主訴症狀與病原體資料疊合。

台大地理系教授溫在弘說明，過去的地理系統多半只能看到哪些地方有疾病，但卻不知道是什麼病原，搭配台大醫院豐富的病原資料，就能快速找出究竟是什麼疾病引起群聚。除了既有的病原資料，他也運用今年新冠肺炎本土疫情資料來練習，以備將來本土疫情再爆發，希望該系統能夠發揮預警的功用。

溫在弘說明，該系統不只呈現群聚分布，也加入不同時間的資料，可以看出群聚的生命週期、嚴重度變化，也有助於了解群聚從哪裡來、未來可能往哪裡發展；例如當一個群聚分裂成很多小群聚，可以看出在空間上的擴散趨勢。

台大醫院教學部主任盛望徽表示，近來新興的Omicron變異株號稱傳染力史上最高，雖然目前很好地阻絕在境外，但各醫療院所也需要做好準備，防範新變異株的高傳播力可能造成社區疫情爆發。

自新冠肺炎疫情以來，台大醫院共收治超過450位確診病患，專責病房團隊也利用自身經驗，將照護的點滴和標準作業流程寫成《COVID-19 臺大醫院診治及照護經驗》，期望成為未來戰役的基石，能夠更精進、更安全地守護國人的健康。