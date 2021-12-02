根據聯準會（Fed）周三公布的轄區經濟調查「褐皮書」，從10月到11月前半月，美國經濟呈現「溫和（modest）至適度（moderate）」擴張，但企業仍然苦於通膨持續升高，且難以在勞動力短缺之際填補職缺。

聯準會在這個12個轄區的經濟調查報告中指出，價格上漲的力道介於溫和至強勁之間，且價格上漲已經成為各個經濟領域普遍的現象。

由於原材料的需求強勁、物流面臨挑戰，以及勞動力市場吃緊，企業的投入成本普遍增加。

「褐皮書」表示，一些價格壓力已經開始緩解，最明顯的是用於製造從電子產品到汽車等所有產品的半導體，不過持續高漲的通膨已經迫使聯準會採取應對行動。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）周二在美國參議院銀行委員會發表證詞時表示，由於物價壓力持續擴散、美國經濟加速成長，以及考量到就業成長雖然強勁，但勞動力供應卻沒有跟上，央行將在12月會議上考慮提前幾個月讓購債計畫完全退場。市場普遍認為此舉將給聯準會提前升息敞開大門。

周三在眾議院委員會發表證詞持，鮑爾重申隨著供應鏈獲得修復，通膨可能在明年下半年「較明顯地」放緩，但也警告「通膨上升的風險已經升高」，央行應做好準備，以應對通膨可能不會如現在所預期那樣在明年下半年回落。

「褐皮書」亦指出，許多公司能輕鬆將上漲的用品價格與工資轉嫁給客戶，但也有一些產業發現漲價較為困難。芝加哥聯準銀行表示，許多服務業回報他們沒有漲價，有些公司表示漲價導致客戶流失。

此外，許多地區報告企業在填補各級職缺方面遇到困難，導致工資上漲，幾乎所有轄區都報告薪資大幅調漲。

在這段期間美國的消費者支出溫和增長，大多數地區整體的消費活動前景仍然樂觀，但也有些受訪者提到供應鏈瓶頸和勞動力短缺何時才能緩解，目前仍然情勢不明。

聯準會自本月起啟動縮表，將逐步減少每月1200億美元的購債計畫，並預計這項為了緩解新冠疫情衝擊而在2020年推出規模空前的量化寬鬆（QE）措施，將於明年中完全退場。