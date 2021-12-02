佳世達(2352)旗下明基佳世達醫療艦隊迎接後疫情新常態時代，持續以包含AI、大數據、物聯網與元宇宙等最新科技技術，布局智慧醫療、樂活美學、健康防疫三大事業發展方向。今年的台灣醫療科技展中，明基佳世達醫療艦隊將展出符合元宇宙概念技術所打造的智慧醫療內容平台，包含智慧藥局與智慧手術室等解決方案。

佳世達醫療器材事業群總經理楊宏培表示：「新冠疫情顛覆人類生活與傳統商業模式，遠距、零接觸成為新常態，結合AI、大數據、物聯網與AR/VR技術打破物理時空的限制的智慧醫療已成為時勢所趨，明基佳世達醫療艦隊看準疫後全球趨勢，憑藉集團科技優勢結合醫療專業，實現預防醫學、遠距互動（遠距醫療、居家診療與遠距教學等）等智慧醫療應用，其中智慧手術室，利用擴充實境影像，使醫師可以相隔千里，進行遠距教學；還有開發以元宇宙概念的智慧藥局健康生活平台，透過VR技術讓線下實體商店虛擬化，消費者可以在線逛藥局並與藥師即時視訊諮詢；再者，少子與高齡化趨勢，持續以實踐樂活美學為目標，以符合精準醫療和零接觸智慧個人化照護概念的高規品質與時尚美學的商品與服務；同時面對後疫情時代，與疫情共存的新常態，以高品質規格的個人化防護產品與服務，為消費者打造更安全、安心、友善且高品質的健康防疫新生活。」

依據BMI Research的研究報告指出，2020年全球醫療器材市場規模為4273億美元，在防疫與醫療需求帶動下，較2019年成長5.9%，保持微幅成長的趨勢，預估2023年可成長至491億美元，2020-2023年之年複合成長率約4.8%。根據2021年工研院產科國際所觀測指出，2021年台灣市場因2020年遞延的醫療需求回歸，加上防疫醫療相關產品成長快速，估計2021年台灣醫療器材產業產值為1340億元，將較去年同期成長6.0%。

明基佳世達醫療艦隊於展期期間集結包含：佳世達、明基三豐、明基透析、怡安醫療、明基口腔、虹韻國際、明基健康生活、凱圖國際、華鋒科技、國韶實業、醫強科技、明基智能、浚鴻數據等多家關係企業，共同攜手展出三大主題：智慧醫療、健康防疫、樂活美學，以11大展區展示集團資源整合能力與醫療事業布局。