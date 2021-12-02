不畏隔夜美股再度大跌，周四香港股市開低走高，在低接買盤進場拉抬下，目前恆生指數上漲0.43%，為23759.47點。國企股漲0.74%，為8488.19點。

美股指數期貨上漲，為港股帶來提振。目前道瓊指數期貨漲0.64%，標普500指數期貨漲0.61%，那斯達克100指數期貨漲0.54%。

由於聯準會主席鮑爾稱央行必須做好準備，以應對高漲的通膨可能不會像現在所預期那樣在明年下半年緩解，加上美國出現第一個Omicron新冠變種病毒確診病例，隔夜美股午後急轉直下，終場道瓊工業指數跌461.68點或1.34%，標普500指數跌1.18%，以科技股為主的那斯達克指數更跌1.83%，表現尤為疲弱。

恆生科技股指數目前跌逾1%，汽車之家跌9%，跌幅最大；其次為嗶哩嗶哩跌5.76%。

媒體報導蘋果通知供應商iPhone 13系列手機的需求減弱，蘋概股表現疲弱，瑞聲跌逾3%，在藍籌股表現最差。舜宇、比亞迪電子、鴻騰、高偉電子均走跌。

大陸地產股受到追捧，龍湖、中海外、華潤置地、萬科、世茂、碧桂園、恒大走高。

太陽城集團今早恢復交易，股價開漲6%，但目前跌2.3%，稍早前一度崩跌20%。該公司稍早前宣布周焯華已經辭去董事長和執行董事職位。