歐洲各國國會陸續通過挺台決議案，愛爾蘭參議院1日一致通過挺台決議，展現對台灣的高度支持。外交部長吳釗燮今天表示，最近這段時間我國跟歐洲關係大幅進展，受到的支持也不斷提升，但台灣不會以此自滿，會持續努力讓台灣的良善貢獻，受到更多歐洲國家支持。

繼法國、荷蘭之後，愛爾蘭參議院12月1日一致通過挺台決議，展現對台灣的高度支持。決議文除譴責中國人權狀況惡劣及拘禁愛爾蘭籍人士外，也呼籲愛爾蘭政府持續堅定支持台灣的政治自由、重申反對以武力解決兩岸分歧、譴責阻撓台灣參與國際組織或孤立台灣加入國際人道倡議相關行徑。

吳釗燮今天出席開放國會論壇前受訪表示，最近這段時間，台灣跟歐洲關係有大幅的進展，在歐洲地區受到的支持也不斷提升。

他舉例，前天法國國民議會通過友台決議案，支持台灣參加國際組織；荷蘭昨天1天內就通過兩個友台決議案；愛爾蘭今天上午同樣通過友台決議案，而且是以絕對優勢通過法案，「這就是我們在歐洲地區看到支持台灣的聲音」。

他說，我國不會以此自滿，而是要持續努力，讓台灣的良善在國際社會做出貢獻，受到歐洲更多注目，也受到更多歐洲國家的支持。