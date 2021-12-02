UE4電影級魔幻手機遊戲《奇蹟MU：正宗續作》於今（2）日宣於 12 月 2 日至 12 月 8 日展開 Google Play 限量2,000人的菁英封測活動，凡參與菁英封測且達到指定門檻的玩家可於遊戲正式上線後，獲得諸多好禮，其中更包含封測專屬「奇蹟先鋒」稱號，輕鬆提升戰力毫不費力，贏在起跑點！同時揭曉遊戲首波代言人「動力火車」與其信念，並率先曝光代言人趣味花絮，邀請玩家一同重返奇蹟榮耀。

每個人20年的青春歲月，都有一首「動力火車」！一同重返奇蹟經典，再創回憶巔峰

《奇蹟MU：正宗續作》完美承襲20年前經典之作，研發團隊在遊戲品質、遊戲畫面上不斷鑽研、精益求精，全面採用UE4虛幻引擎打造，PBR材質實時渲染，蛻變為史上最華麗的電影級魔幻巨作。《奇蹟MU：正宗續作》將於近期登陸台港澳市場，特別邀請到成軍20多年、音樂路上堅持信念，持續前行的「動力火車」擔任《奇蹟MU：正宗續作》代言人。曾經獲得金曲獎的「動力火車」，出道至今十分活躍，演唱不少膾炙人口的經典歌曲，除了今年推出最新專輯「都是因為愛」，熱銷全台，更在今年金鐘獎擔任演唱嘉賓，演唱10首經典歌曲，再次掀起網路與新聞熱度。作為《奇蹟MU：正宗續作》代言人，動力火車希望大家都能保持正面能量，在辛苦的日子裡也不忘鼓勵自己，只要相信，就有奇蹟，也偷偷透露，將延續這份精神，為遊戲量身重塑經典歌曲，請玩家敬請期待。

《奇蹟MU：正宗續作》代言人「動力火車」趣味花絮搶先曝光。

《奇蹟MU：正宗續作》限量菁英封測揭開序幕！海量福利都準備好了，就等你來戰！

即日起至 12 月 8 日 11：00，《奇蹟MU：正宗續作》展開為期 7 天限量 2,000 名玩家的 Google Play 菁英限量封測，名額有限，先搶先贏。封測期間遊戲中將有每日不間斷的精采活動，如第二天起，凡加入戰盟的玩家，在午間時段將能參與「天使試煉」，進行試煉與爭奪積分，為自己與戰盟獲取超高額獎勵！而第三天更將開啟所有玩家眾所期待的GVG「羅蘭城戰」，玩家只要達到2轉30級即可參加《奇蹟MU：正宗續作》最熱血激昂之戰，與來自各路的好手相互廝殺，爭奪羅蘭城唯一王者殊榮！第四天則是開放「決戰地下城」活動，玩家們將與眾多戰盟共同挑戰BOSS，大亂鬥搶奪最終BOSS獎勵！更多精彩活動，馬上移駕至《奇蹟MU：正宗續作》搶先體驗吧！

《奇蹟MU：正宗續作》限時限量菁英封測揭開序幕！即刻開戰！

另外，此次封測不開放儲值，玩家於封測期間登入遊戲並創角將直接開通暢銷月卡、至尊月卡、成長基金、勇者戰令及7日每日禮包，每日登入更可獲得海量金鑽，封測第四天將開啟精靈系統並同步開通精靈基金。而參加封測的玩家，在封測期間達到2轉後，遊戲正式上市後，使用原帳號登錄，在第一次登錄的第一個角色上即可透過信件獲得菁英封測專屬獎勵「祝福晶石x2、靈魂晶石x1、生命晶石x20、金幣x66,666」，以及封測限定「奇蹟先鋒」稱號等多項好禮。搶先體驗奇蹟大陸的魔幻壯闊之餘還能獲得豐富大獎，這麼難得的機會，玩家們趕緊把握機會！

《奇蹟MU：正宗續作》參與限量菁英封測，海量大禮送給你。

※本次菁英測試雖然僅開放Google測試人員下載遊戲，但iOS與Android帳號通用，在遊戲正式上市後，若玩家曾參與封測且達指定門檻，使用iOS裝置進入遊戲也能獲得菁英封測專屬獎勵。

此外，事前預約活動進行中，成功預約的勇士們除了有機會獲得iPhone 13 Pro、超值豪華虛寶等外，還有永久翅膀等驚喜大獎等著你，勇士們趕緊呼朋引伴參加！除了事前預約活動，官方將不定期於Facebook官方粉絲團及LINE官方帳號舉辦一系列的豐富活動，喜愛《奇蹟MU：正宗續作》的勇士們，敬請鎖定Facebook官方粉絲團及LINE官方帳號，搶先得知最新消息！

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