路透最新調查顯示，專家預期明年全球股市先蹲後跳，未來六個月內可能拉回修正，但最終將會擺脫其表現疲弱的局面。他們預期拉長至未來十二個月來看，大部份股市將會上漲並創新高，只是上漲氣勢跟今年相較會變溫和。

該調查在11月15日到12月1日之間，訪問全球各地逾150位股市分析師。大部份專家預期全球大部份主要股市指數，最終將會扭轉目前的下跌走勢，並在2022年底前持續創新高。

但調查顯示專家預期明年股市會先蹲後跳。因為十多個國家共106位股市分析師，針對自己所在地的股市在短中期內表現發表看法，其中79位分析師預期股市可能出現拉回的修正走勢。

Omicron變種病毒已成為股市的不明朗因素，導致全球股市在11月26日湧出龐大賣壓而重挫，部份分析師認為股市短期內走勢會波動劇烈，因此建議投資人把資金轉向安全的避險資產。

摩根大通證券首席美股策略師拉科斯（Dubravko Lakos）表示展望未來，在供應鏈問題持續得到解決，讓企業獲利增長優於預期的支撐下，看好股市會繼續走高，只是上漲的氣勢，跟今年相比會變得較為溫和。

他認為未來股市要面對的重大風險，是聯準會的貨幣政策立場變得更鷹派。