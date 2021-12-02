2022年全球經濟持續成長，聯準會（FED）、歐洲央行(ECB)等主要央行的貨幣政策料將維持溫和調整的步調，支撐經濟活動恢復到疫情前的常軌，預期通膨升溫的情況也可望於2022下半年緩解。對於20222年債券投資，聯博雖看好高收益債市投資，因其將受惠於景氣復甦，但配置債券仍建議分散各債券，包含美高收、新興市場美元債與證券化資產等。

聯博預期2022年全球經濟持續成長，全球實質GDP成長率約為4.2％。聯博投信固定收益資深投資策略師江常維表示，美國聯準會目前已開始減債，預估明年下半年會升息循環，幅度約二碼左右，目前價格也反應了聯準會要升息二碼，預期明年聯準會也會緩升息，因此，「升息」這議題對於債券影響不會太大。

江常維指出，至於歐洲貨幣政策仍是寬鬆的，而且每月200億歐元的購債計劃仍在進行中，而且經濟成長較緩慢，所以歐洲升息時間最快預估將落在2024年，歐洲利率是相對穩定。

至於利率水準的部份，江常維說，雖然明年將步入利率正常化的軌道，但受制於供給面仍需要時間恢復疫情前的產能，且目前就業市場缺工情況嚴峻，聯準會仍將視經濟活動狀況動態調整政策節奏。十年期美國公債殖利率今年底約落在1.5~2％之間；明年底約2.2~2.5％左右，此一水準約和2019年底2.5％相當，在不確定因素的干擾下，短期市場波動猶存，但長期而言，高收益債市仍將受惠與經濟持續成長而有不錯的表現空間。

江常維表示，現今美國高收益債市的基本面趨穩，財務槓桿比例已自去年的高點滑落；此外，截止至9月30日，信評調升的高收益債票面總額遠多於信評調降。目前的環境下，包含明日之星、新興市場美元債與證券化資產皆有值得投資人關注的收益機會。市場預估2022年有機會約有總額900億至1000億美元的明日之星，由於明日之星調升至投資等級前往往具有利差收斂空間，也可望支撐高收益債後市。

另新興市場國家疫情逐漸受到控制，加上全球經濟復甦，江常維說，新興市場債券不乏具收益吸引力的投資機會。由於新興市場當地貨幣的波動較大，江常維較看好新興市場美元高收益債券的表現。其中部分非洲原物料出口國家主權債券，不僅提供較高的收益率，並可望參與經濟活動持續復甦下的投資機會。而拉丁美洲與新興歐洲也具有價格相對便宜、且具殖利率吸引力的投資機會。

另一方面，證券化資產如信用風險移轉證券(CRTs)及擔保貸款憑證(CLOs)等，具有浮動利率特性，江常維表示，有助於因應通膨升高與利率上升的環境。且目前美國房市供給短缺，有機會帶動房價表現，成為美國經濟亮點之一，CRTs後市表現值得期待。

2022年的債券展望，江常維表示，經濟循環從復甦到擴張，金融波動增加，配置債券宜分散風險，因有不少明日之星信評將會被調升，將使高收益債有表現，另新興市場美元主權債和公司債也具有投資吸引力，此外，由於美國房市表現良好、疫情負面影響降低，有利具有浮動利率特性的證券化資產。因此，建議以多元分散券種的方式。