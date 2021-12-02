美國和歐盟的高官將於2日舉行「中國議題對話」，聚焦經濟、技術、人權問題等，台灣議題也列入討論。這次對話被視為美歐尋求聯合制約中國。美國官員透露，預期美歐在會議後發表更有力的聯合聲明，闡述對中國的態度，反映雙方就應對中國的立場日益趨同。

香港經濟日報報導，美國國務院1日宣布，美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）與歐盟對外事務部祕書長沙尼諾（Stefano Sannino），將在華盛頓共同主持第二次美歐中國議題對話。美歐3月重啟這項對話，5月在布魯塞爾召開首屆會談。

美國國務院高級官員在背景簡報會中表示，此次對話將聚焦雙邊重點合作領域，包括經濟、科技、人權、多邊主義、虛假訊息與安全等。雙方還討論將涉及與中國合作的潛在領域，包括能源安全和氣候。

至於台灣問題，美國官員表示，美歐過去數月都在關注立陶宛與台灣深化合作，尤其是透過互設代表處。台灣會是對話討論主題之一。此外，美歐也日益關注中國行徑，包括在南海、東海、台海的活動。美國與歐盟及許多歐洲夥伴已針對這些挑戰進行討論。