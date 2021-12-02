32歲香港女星陳靜過去以《低俗喜劇》獲得香港電影金像獎最佳女配角獎，近日她在IG分享登山美照，可見她白色外套上身，猛一看像是裡面上半身上空沒穿，細看才知道她穿了件肉色運動BRA，露出的腹肌、馬甲線及肋骨線條，仍引來網友讚她辣到不行。

陳靜2012年獲得獲得香港電影金像獎最佳女配角獎後，一度傳出對演藝圈工作心生倦怠，更發文寫下：「生活好累，人言可畏」，揚言引退，但她不久後就復出，更與經紀人施念慈重修舊好，今年約滿到期，陳靜便和施念慈旗下的「天加一」經紀公司續約3年，傳聞簽約金高達7位數港幣，同時她又與古天樂的電影公司簽約，盼在雙料加持下事業能再創高峰。

陳靜外型甜美，有張小巧鵝蛋臉，四肢纖細高瘦，上圍則驚人的有料，據傳有34E，今年7月《東網》報導，陳靜續約後便在風水師父建議下住進「限定風水屋」，希望能多吸收財氣，家中更放了廣結人緣的紫水晶，她受訪時表示自己出道13年就搬家10次，對風水是「寧可信其有」，師父確實指點她這間屋子旺事業，但一年後就要搬離。

3天前陳靜在IG分享自己登山美照，可見她上半身穿著肉色運動BRA，下半身穿黑色長褲，外面套著一件白色外套，包包帶子卡在胸前，使她上圍線條更加突出，而她一舉手肋骨的線條便十分明顯，腹肌線條也可見平時健身有成，網友讚：「妳的腹肌是我見過練得最棒的女明星，好有毅力」、「風景美，不過人也好美」、「又瘦又美又可愛」、「好靚的S型身材」。