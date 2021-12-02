PTT論壇文章。（圖／翻攝自PTT論壇）

「沒品維尼」帳號身分曝光 徐巧芯嘆：塔綠班最大優勢是出事可切割

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，引發全台關注。一位PTT網友「CrazyWinnie沒品維尼」屢發文試圖為林洗白，並對高前任男友馬文鈺做出多項指控，其真實身分遭起底，是有「台獨機關槍」之稱的李柏璋。PTT八卦版版主稍早發出公告，指李「嚴重違規違反分身條款」被禁言10年。消息一出，大批網友湧入留言叫好。

根據《鏡週刊》今日（1）報導，PTT帳號「CrazyWinnie沒品維尼」的李柏璋受訪坦承，他確實受人所託幫林秉樞發文帶風向，但事發之前並不認識林，是高嘉瑜受暴事件經媒體報導後，一位非常要好、在台南當地極負盛名、政商關係良好的朋友特別找上他。李強調，自己跟朋友都被林騙慘了，他已透過中間人向高解釋。

PTT八卦版版主今日中午10時16分公告：「經媒體批露，CrazyWinnie為berleolion（李柏蟑）分身，本尊帳號因多重分身案砍，同時於本板嚴重違規違反分身條款，水桶十年。暫停 CrazyWinnie 發言，期限為 3650 天。理由：李柏蟑分身。」李柏璋原名為「璋」，因網路用語會將分身帳號稱作「蟑螂」，而該版主公告也將「璋」寫為「蟑」。

此文一出，網友紛紛在下方留言：「推，有證據就能處理」、「推，網軍下去」、「殺得好」、「民進黨不倒，網路風氣不會好」、「殺了一隻蟑螂，還有千千萬隻蟑螂」、「還會有其他分身啦」、「讚啦，這樣就對了」、「這人分身太多了吧」。

高嘉瑜遭暴打！徐巧芯起底林秉樞「就是塔綠班」 質疑背後資金來源有貓膩