「百洛身體乳液」推出250ml與175ml兩規格，建議售價分別為625元與520元。（百洛提供）

百洛推出專為亞洲膚質研發的「百洛身體乳液」，獨創「輕搖配方」，達到滋潤與清爽兼具的效果。。（百洛提供）

為了解決油水平衡的問題，百洛推出專為亞洲消費者打造「百洛身體乳液」，達到清爽與滋養的平衡，今年在韓國上市即奪得美妝媒體兼銷售平台《Powder room》9月份排行第一，台灣正式上市身體乳液175ml限時優惠價499元。

為避免肌膚因換季與冬季氣溫較低時乾裂，身體乳液成為最常使用的護膚品之一，肌膚護理專家品牌「Bio-Oil 百洛」針對200位消費者進行身體護膚品的購買習慣調查，發現「質地油膩」是消費者購買護膚品時最擔心的問題。然而，「油」卻又是護膚鎖水的關鍵，若護膚品的水分太多，反而無法在肌膚表層創造屏障以阻止水分流失。

百洛於2021年進行「台灣保養品使用習慣調查」，共有200位消費者線上受訪。58.2％受訪者表示針對臉部保養，他們「每天都使用護膚品」，相比之下人們對於身體的護膚較為不重視，46％ 受訪者表示「想到才會使用身體護膚品」，僅 15.8％ 表示會「每天使用保養品」，願意花費在身體護膚品的單價也相對較低。

「台灣保養品使用習慣調查」也同時針對挑選身體護膚品的重點因素進行詢問，發現人們挑選身體護膚品時最重視「質地清爽(66.9％)」與「產品功效(61.1％)」，也最擔心使用的產品「質地油膩(79.1％)」與「難吸收(58.2％)」。

「百洛身體乳液」獨創油包水「輕搖配方」，在使用前輕搖混合，乳液呈現牛奶水的質地，解決消費者不喜愛的黏膩感，經過英國研究測試，95％ 使用者認為「百洛身體乳液」比過去他們使用的產品更為清爽。