明年農曆春節有9天連假，由於邊境尚無解封跡象，國旅預料仍是大熱門，雄獅旅遊鎖定春節旅遊商機，精選出4大主題行程，包括開運祈福、賞花採果、暖心泡湯與離島渡假。雄獅表示，旅客於12月31日前報名指定產品可享早鳥優惠，2天1夜每人優惠500元，3天2夜最高優惠1000元。

每至年節時刻，到廟宇祈福來年平安順利為許多民眾的走春行程之一，雄獅旅遊精選南投竹山紫南宮、台中大甲鎮瀾宮、台南南鯤鯓代天府、宜蘭北后寺等知名廟宇結合行程，帶旅客時來運轉一整年。

台灣春季百花盛開，最知名的賞花景點莫過於武陵農場賞櫻，但除了眾所皆知的櫻花之外，還有鬱金香、波斯菊、炮仗花海等私密景點，雄獅推出春節「賞花採果」行程，帶旅客一覽滿山花海的繽紛美景，親自體驗採果的樂趣。旅客可選擇到全台最大檜木神木園「馬告生態公園」、崙埤櫻花公園、鮮採水果體驗，或是漫步於九寮溪生態園區櫻花林中。

冬天到了少不了泡湯，雄獅結合全台5大知名泡湯景點，包含宜蘭鳩之澤溫泉、礁溪溫泉、台東知本溫泉、四重溪溫泉以及東埔溫泉，帶旅客放鬆紓壓。

澎湖、金門、馬祖3大離島別具風情，旅客也可趁著春節連假搭機飛往離島與家人共度不一樣的新春佳節。行程特別推薦到金門旅遊，再搭配溫體牛火鍋吃到飽。

雄獅旅遊指出，過年期間還有許多自由行商品，結合自駕、火車、高鐵等不同交通載具，讓旅客彈性規劃遊程。春節旅遊相關商品自11月上架以來，已接到許多民眾預訂，其中以離島旅遊行程最為熱門，其次為宜花東地區。