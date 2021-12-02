花蓮縣政府1日與優派國際簽署合作備忘錄，選定吉安鄉北昌國小做為「智慧互動電子白板融入教學應用培訓基地」示範據點。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮近年致力推動校園智慧教育，藉創新教學模式提升學生軟實力，花蓮縣政府1日與優派國際簽署合作備忘錄，選定吉安鄉北昌國小做為示範據點，打造東部首間「智慧互動電子白板融入教學應用培訓基地」，除捐贈硬體，也提供數位教學平台，未來亦將導入教師培訓及數位研習課程。

優派國際董事長朱家良表示，此次共捐贈5台86吋智慧互動電子白板，及協助北昌國小建置培訓基地，更提供myViewBoard數位教學平台無償授權縣內師生使用，盼以實體設備搭載互動式平台管理的虛實整合模式，協助老師克服各種教學情境所帶來的挑戰，開啟複合式課室型態發展的新里程碑。

「不要錯過任何給孩子最好的機會」縣長徐榛蔚說，縣府近年致力推動智慧教育，盼與長期關注國內教育環境改革與數位教育議題推動的優派國際合作，藉軟硬體資源的整合，與全球後疫情時代的數位浪潮接軌。

徐榛蔚還說，教師因應科技技術不斷進步，努力不懈學習上進，期許透過智慧電子白板來優化教學品質，並在教學現場與學生實體互動，給予孩子多元的學習。

此外，北昌國小除培訓基地正式啟用，也同步開設教學增能應用等初階及進階共6場次的系列課程，讓線上、線下教師都有機會接觸並深入了解複合式教學模式，期許以培訓基地為中心，串連各校、以種子師資帶動各領域教師的發展。