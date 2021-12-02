台鐵今（2）日零時起開賣111年元旦假期（110年12月30日至111年1月3日） 全線網路、電話語音及超商訂票，至今日上午9點共被訂走21萬8728張票，台鐵表示訂票過程順利。另高鐵表示至今日上午11時已售出約19.2萬張元旦假期車票。

台鐵表示，截至今日上午9點東部幹線台北往台東方向12月30日13時至12月31日16時，長途自強號座位已售完；台東往台北方向1月2日7時以後，長途自強號座位已售完。西部幹線台北往高雄方向12月30日19時12月31日10時，長途自強號座位已售完；高雄往台北方向1月2日11時以後，長途自強號座位已售完。

加開北花優惠復興號，12月31日5684次及1月1、2日5687次座位已售完，其餘各日期及車次尚有餘票。

南迴線高雄往台東方向、台東往高雄方向長途各車次自強號尚有座位；其餘日期、時段東西幹線及南迴線各車次仍有座位。

另110年12月30日至111年1月2日東線4班實名制列車，將於明（3）日零時起開放 110 年12月1日前設籍於花蓮縣、台東縣現住人口與國民身分證統一編號第1碼U或V及上開兩者的配偶與直系血親1親等訂票。

台鐵表示，完成訂票者務必於2日內（含訂票當日）取票或付款購票。逾期未取之車票，將於4日上午9時重新釋出供民眾訂票。