代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，11月分數續增至43.6分，較10月成長0.5分，分數連續五個月走升，對應燈號連續三個月亮出代表「復甦安全」的綠燈。住展雜誌研發長何世昌表示，以往預售屋未全面實施實價登錄時，建案價位大多在開賣後買氣熱絡才分階段調漲，但實價登錄2.0上路後，業主把實價當成「時價」隨時調漲，更有少數業主祭出前所未見的「新三漲」手法：委託代銷銷售後漲價、潛銷時反映好再漲價、公開後賣得動又漲價。新三漲徒增銷售風險，已經出現漲價漲到連代銷都不敢接的建案，未來類似情況是否會增加，恐有待觀察。

何世昌指出，11月新建案市況雖然仍算穩定，但市況並未更加熱絡，原因可能與房價跳漲太快嚇到消費者有關，接下來買、賣雙方可能會暫時進入磨合期，房價續漲、市況不至於大幅下墜，但恐怕也難大幅成長，直到買方接受新價位且願意追價為止。

何世昌認為，由於價位快速調漲，代銷業在業主、消費者之間變成夾心餅乾，易造成消費者誤會與增加不信任感。甚至，有代銷因業主反悔不賣而白忙一場，最後血虧收場。因此，今年房市雖好，但代銷面臨的市場挑戰恐不亞於往年，「賣太好被查、賣不好會掛」，既要面對業主價格的善變、消費者的反彈，還有官方頻繁稽查等三方夾擊，代銷可謂處在風口浪尖。

11月預售屋推案量能仍大，高達逾千餘億元，指標案數量相當可觀，其中單一案量逾15億元以上的指標案共有28個。11月新釋出的成屋案戶數約為6百餘戶。

雖然新建案大量釋出，但因線上建案銷售情況普遍不錯，封盤、或完銷建案增多，線上待售的住宅建案數量持續下降，11月已低於1150個，因此單項分數連三個月上揚。由於市況仍佳，建案開價、成交價同步上揚，11月議價率仍約為11.9％，與10月維持相同水準。