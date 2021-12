圖書市場龍頭博客來在電子書、假日書店、主題專門店等三大成長引擎熱轉下,今年圖書全年營收成長兩位數,創近5年最佳,成為疫情年受惠大戶。

其中,閱讀暢銷榜、電子書榜前10名,商業理財書占7席,成為年度大勢;新書榜前10名過半數同為Podcast節目主持人的作品,改寫暢銷榜紀錄。

取自博客來年度圖書銷售觀察的「2021博客來報告」,今(2)日揭露書市6大熱銷關鍵字:「FOMO瘋投資」、「數位轉型」、「親職焦慮」、「動漫大IP」、「Podcaster雙重身份」、「文學滲透力」。

趨勢1:全民瘋理財,投資學為年度閱讀大勢

股價、房價、物價爆炸性上漲,加上台股創新高,新世代投資者出現「TINA」、「FOMO」現象,積極參與股市投資,使得個人資產配置需求高漲,投資基礎教育大量入榜,年度暢銷書榜「投資理財」書占6席,熱銷更勝以往,表現最佳是「投資理財類」,股票與投資學年成長率均逾4成。值得一提的是,「虛擬貨幣」類書籍,業績成長逾2倍,顯示許多人積極找尋與學習新的投資方向。

「FOMO」(Fear Of Missing Out),即「錯失恐懼症」,是近代社會才出現的一種焦慮現象;「TINA」(There Is No Alternative),在超低債券利率的環境下,投資者「別無選擇」。

趨勢2:因應數位轉型浪潮,帶動知識學習買氣翻倍

當疫情趨動遠距、零接觸成為新常態,從國際、企業到個人都在做「數位升級」,帶動「行銷/廣告/業務」銷售數量大增,業績漲兩成。個人想要網路開店拓展收入來源,刺激「網路創業/開店」類業績成長逾1倍,是這波書市重要新趨勢。今年居家期間長,讀者想藉此提升自我或找回工作規律,開始搜尋學習法、學習計畫和時間管理,《原子習慣》一書較去年同期成長超過5000本。

趨勢3:居家上課、上班兩頭燒,童書爆夯

童書銷售業績與冊數均持續穩坐博客來書籍第一大類,今年疫情三級警戒期間銷售更是翻倍成長,故事/小說類湧現大量需求,成為國中小學生居家期間的輔助學習與休閒替代,業績成長超過1倍,在疫情期間帶來超過千萬業績成長。同樣被重視的還有在家學習,帶動遊戲書/字卡/練習本類型業績成長1.2倍。

趨勢4:漫畫、輕小說迎來大IP時代

今年暢銷榜與暢銷作家榜單均可見許多漫畫輕小說大型IP與作者進榜。《特殊傳說》作者護玄以穩定的新書出版,站穩華文暢銷作家冠軍。墨香銅臭靠著多部BL古風輕小說拿下暢銷作家亞軍,並帶動BL類輕小說年業績成長近五成。

漫畫部分,今年五大熱門日漫IP《鬼滅之刃》、《進擊的巨人》、《咒術迴戰》、《排球少年》、《航海王》共有四位作家進入年度暢銷翻譯作家TOP10,這五個IP合計一年內在博客來共賣出超過30萬本單行本,平均每天賣出超過800本。其中《鬼滅之刃》23本單行本全部進入年度暢銷總榜,締造TOP100榜單中有近1/4都是鬼滅之刃的新紀錄。

趨勢5:Podcaster成為書籍熱銷新寵

新書榜前10名作家中有高達5位同時為知名Podcast節目主持人,包括股癌謝孟恭《灰階思考》、周慕姿《過度努力》、唐綺陽《2021唐綺陽星座運勢大解析》、角子《一個人,你也要活得晴空萬里》、吳淡如《人生實用商學院》,Podcaster挾頻道高收聽率,加乘新書銷量擠進年度新書TOP10,新媒體火熱,讓作家身分的主持人崛起。

趨勢6:全齡防疫,視聽娛樂回歸「宅閱讀」,經典文學小說、電影話題新書買氣旺

文學小說在三級警戒期間業績成長超過五成,由舊書、經典作品帶動銷售,顯示全齡讀者對於小說閱讀需求大增。經典出版品持續關注出現在華文創作類型,包括三毛《撒哈拉歲月》推出逝世三十週年紀念版、蕭麗紅《千江有水千江月》推出出版四十周年紀念版、白先勇也推出《臺北人》五十周年紀念版,這些經典作品重新推出都登上暢銷榜,也帶動華文創作類型年度業績的成長。

西洋文學也有經典再現,電影話題改編的人氣套書《沙丘》獨領風騷,帶動科幻小說年度業績成長達50%。在疫情期間19~29歲文學讀者消費人數成長達五成,主要購買張西、潘柏霖、柯佳嬿等年輕華文作家的書,對文學類型的喜好與需求多元。