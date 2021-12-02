圖書市場龍頭博客來在電子書、假日書店、主題專門店等三大成長引擎熱轉下，今年圖書全年營收成長兩位數，創近5年最佳，成為疫情年受惠大戶。

其中，閱讀暢銷榜、電子書榜前10名，商業理財書占7席，成為年度大勢；新書榜前10名過半數同為Podcast節目主持人的作品，改寫暢銷榜紀錄。

取自博客來年度圖書銷售觀察的「2021博客來報告」，今（2）日揭露書市6大熱銷關鍵字：「FOMO瘋投資」、「數位轉型」、「親職焦慮」、「動漫大IP」、「Podcaster雙重身份」、「文學滲透力」。

趨勢1：全民瘋理財，投資學為年度閱讀大勢

股價、房價、物價爆炸性上漲，加上台股創新高，新世代投資者出現「TINA」、「FOMO」現象，積極參與股市投資，使得個人資產配置需求高漲，投資基礎教育大量入榜，年度暢銷書榜「投資理財」書占6席，熱銷更勝以往，表現最佳是「投資理財類」，股票與投資學年成長率均逾4成。值得一提的是，「虛擬貨幣」類書籍，業績成長逾2倍，顯示許多人積極找尋與學習新的投資方向。

「FOMO」(Fear Of Missing Out)，即「錯失恐懼症」，是近代社會才出現的一種焦慮現象；「TINA」（There Is No Alternative），在超低債券利率的環境下，投資者「別無選擇」。

趨勢2：因應數位轉型浪潮，帶動知識學習買氣翻倍

當疫情趨動遠距、零接觸成為新常態，從國際、企業到個人都在做「數位升級」，帶動「行銷/廣告/業務」銷售數量大增，業績漲兩成。個人想要網路開店拓展收入來源，刺激「網路創業/開店」類業績成長逾1倍，是這波書市重要新趨勢。今年居家期間長，讀者想藉此提升自我或找回工作規律，開始搜尋學習法、學習計畫和時間管理，《原子習慣》一書較去年同期成長超過5000本。

趨勢3：居家上課、上班兩頭燒，童書爆夯

童書銷售業績與冊數均持續穩坐博客來書籍第一大類，今年疫情三級警戒期間銷售更是翻倍成長，故事／小說類湧現大量需求，成為國中小學生居家期間的輔助學習與休閒替代，業績成長超過1倍，在疫情期間帶來超過千萬業績成長。同樣被重視的還有在家學習，帶動遊戲書／字卡／練習本類型業績成長1.2倍。

趨勢4：漫畫、輕小說迎來大IP時代

今年暢銷榜與暢銷作家榜單均可見許多漫畫輕小說大型IP與作者進榜。《特殊傳說》作者護玄以穩定的新書出版，站穩華文暢銷作家冠軍。墨香銅臭靠著多部BL古風輕小說拿下暢銷作家亞軍，並帶動BL類輕小說年業績成長近五成。

漫畫部分，今年五大熱門日漫IP《鬼滅之刃》、《進擊的巨人》、《咒術迴戰》、《排球少年》、《航海王》共有四位作家進入年度暢銷翻譯作家TOP10，這五個IP合計一年內在博客來共賣出超過30萬本單行本，平均每天賣出超過800本。其中《鬼滅之刃》23本單行本全部進入年度暢銷總榜，締造TOP100榜單中有近1/4都是鬼滅之刃的新紀錄。

趨勢5：Podcaster成為書籍熱銷新寵

新書榜前10名作家中有高達5位同時為知名Podcast節目主持人，包括股癌謝孟恭《灰階思考》、周慕姿《過度努力》、唐綺陽《2021唐綺陽星座運勢大解析》、角子《一個人，你也要活得晴空萬里》、吳淡如《人生實用商學院》，Podcaster挾頻道高收聽率，加乘新書銷量擠進年度新書TOP10，新媒體火熱，讓作家身分的主持人崛起。

趨勢6：全齡防疫，視聽娛樂回歸「宅閱讀」，經典文學小說、電影話題新書買氣旺

文學小說在三級警戒期間業績成長超過五成，由舊書、經典作品帶動銷售，顯示全齡讀者對於小說閱讀需求大增。經典出版品持續關注出現在華文創作類型，包括三毛《撒哈拉歲月》推出逝世三十週年紀念版、蕭麗紅《千江有水千江月》推出出版四十周年紀念版、白先勇也推出《臺北人》五十周年紀念版，這些經典作品重新推出都登上暢銷榜，也帶動華文創作類型年度業績的成長。

西洋文學也有經典再現，電影話題改編的人氣套書《沙丘》獨領風騷，帶動科幻小說年度業績成長達50％。在疫情期間19～29歲文學讀者消費人數成長達五成，主要購買張西、潘柏霖、柯佳嬿等年輕華文作家的書，對文學類型的喜好與需求多元。