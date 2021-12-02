明基佳世達醫療艦隊迎接後疫情新常態時代，持續以包含AI、大數據、物聯網與元宇宙等最新科技技術，布局智慧醫療、樂活美學、健康防疫三大事業發展方向，於2021 台灣醫療科技展展出集團布局應用，其中符合元宇宙概念技術所打造的智慧醫療內容平台，包含智慧藥局與智慧手術室等解決方案也將於此展中亮相。

佳世達醫療器材事業群總經理楊宏培表示，新冠疫情顛覆人類生活與傳統商業模式，遠距、零接觸成為新常態，結合AI、大數據、物聯網與AR/VR技術打破物理時空的限制的智慧醫療已成為時勢所趨，明基佳世達醫療艦隊看準疫後全球趨勢，憑藉集團科技優勢結合醫療專業，實現預防醫學、遠距互動（遠距醫療、居家診療與遠距教學等）等智慧醫療應用，其中智慧手術室，利用擴充實境影像，使醫師可以相隔千里，進行遠距教學；還有開發以元宇宙概念的智慧藥局健康生活平台，透過VR技術讓線下實體商店虛擬化，消費者可以在線逛藥局並與藥師即時視訊諮詢；再者，少子與高齡化趨勢，持續以實踐樂活美學為目標，以符合精準醫療和零接觸智慧個人化照護概念的高規品質與時尚美學的商品與服務；同時面對後疫情時代，與疫情共存的新常態，以高品質規格的個人化防護產品與服務，為消費者打造更安全、安心、友善且高品質的健康防疫新生活。

明基佳世達醫療艦隊於展期期間集結包含：佳世達、明基三豐、明基透析、怡安醫療、明基口腔、虹韻國際、明基健康生活、凱圖國際、華鋒科技、國韶實業、醫強科技、明基智能、浚鴻數據等多家關係企業，共同攜手展出三大主題：智慧醫療、健康防疫、樂活美學，以11大展區展示集團資源整合能力與醫療事業佈局。

智慧藥局：明基健康生活打造OMO（Online Merge Offline）虛實融合的健康生活平台解決方案，透過VR技術將線下實體商店虛擬化，其中包含藥局、助聽器門市、醫檢所、診所等醫療生態系的整合，並嫁接電子商城、視訊服務APP、VR全景導覽技術、Google workspace虛擬化企業平台，透過跨平台的資訊服務整合，翻轉傳統藥局的經營型態，成為元宇宙世界中健康照護服務的領先者。

智慧手術室：以增進手術效率為基礎，明基三豐「iQOR手術室整合方案」，以三大主軸：遠距醫療、無損傳輸及軟硬體整合來打破傳統醫療的侷限性，實現元宇宙應用，並在醫療、診斷與教學之間，以關鍵核心的角色建立起直覺且快速的智慧平台。未來iQOR將陸續整合元宇宙相關技術與智慧眼鏡等擴充實境的應用，讓醫師以更多元的視角整合所需的病患生理資訊，來提升醫生手術效率，甚至以XR技術實時呈現3D成像，進一步幫助醫生在進行高難度手術中隱藏的解剖結構和血管結構。

智慧透析中心：明基透析以生產唯一國產透析器為本，這幾年逐步擴大，致力於提供一條龍完整的產品與服務，除透析器、透析液/粉、智慧透析管理系統iQHD外，這次展示的明基血液透析機（洗腎機），為配合最新的電子式流量感測器，超濾監控精度比傳統機械式高出10倍，確保透析品質，並可以與智慧透析解決方案iQHD做結合，提升護理人員作業效率，更讓腎臟病患者獲得更好的治療體驗和日常生活品質。

AI智慧健檢中心：「DKABio智慧健康風險分析服務」為浚鴻數據開發之個人化健康評估系統，是全球針對華人第一套、最具規模及影響力的精準健康分析引擎，能定位個人整體健康，分析15項國人常見慢性疾病風險，提供缺乏病識感與還沒有明顯病徵的現代人，能具體評估自己未來罹患疾病的風險，並擬訂有效率的健康促進方案，事先預防及管理疾病。

AI智慧醫療影像中心：明基佳世達集團旗下華鋒科技目前除代理BenQ自有品牌及義大利知名品牌Esaote產品之外，今年首度代理推出GE Vscan Air，拓展無線手持式超音波市場，使集團在醫學影像佈局更趨於完善。此外，隨著近年AI正逐步與醫療緊密結合，集團也針對超音波影像，導入AI人工智慧模型，以Super Resolution的方式將超音波影像解析度大幅提升，除抑制影像雜訊，也進一步增強具診斷意義的特徵組織影像，增加醫師影像判讀的效率。

數位植牙矯正中心：明基口腔醫材看準牙科發展日漸數位化，從自行研發製造的明基口內掃描機為核心，延伸拓展應用於數位植牙與矯正領域，除了提供人工植體、手術導引板、器械、頭燈攝影機，以及近日榮獲 2022 台灣精品獎的BenQ 輕．時尚口鏡探針，更因應人們對於牙科就診品質及速度的需求日增，持續布局於提供更完善的數位牙科解決方案，今年更首度亮相牙科專用的DLP技術桌上型3D列印機，醫師可透過3D列印機在診所端直接列印手術導引板及臨時假牙，也可搭配明基矯正膜片及低收縮率的光固化3D列印材料，製作隱形矯正牙套，同時滿足植牙、贋復及矯正之臨床需求。

智慧醫美中心：佳世達智能方案事業群的「醫美智慧報到系統」以打造高效率的專業看診環境為核心，看診者透過自助式智能預約報到櫃台，即可快速完成報到手續，相關候診資訊清楚顯示於診間看版，讓看診者安心等候，降低過號焦慮感。若過號或有特殊身分看診者，系統能自動判別順序，降低門診被打擾機會，讓醫護掌握看診動態，提升工作效率。

看準現代人對青春與美麗的追求，在醫?保養方面，凱圖國際展示產品包含以色列進口之女王電波拉提、血液淨化療程、NHH植萃胜肽玻尿酸系列保養品、與自創品牌「K2光透保濕修護面膜」，提供由內而外、由上到下，最完整的醫學美容療程選擇。

數位聽力中心：虹韻助聽器於疫情期間提供「免費到府服務」，同時去年導入遠端照護「Telecare聽力雲端照護」，與今年服務再升級的「聽力照護智慧APP好幫手」，聽損者只要使用智慧型手機，可透過直覺式文字對話的形式，與全年無休的智慧好幫手進行簡單對答後，助聽器可即時進行細微聲音的調整。

健康防疫中心：明基健康生活擁有專業嚴謹的團隊經驗，從平面醫療口罩、3D醫療口罩、FFP2到4D立體醫療口罩，4D立體口罩採用韓國版型設計、不沾唇立體剪裁，完整緊密包覆鼻樑及臉頰。12月新登場的V美型平面口罩，打造出女性黃金比例的Ｖ型版型，極度服貼且美感加倍，進而讓口罩防疫時尚化。

醫療消毒液：台灣藥用酒精市佔第一的國韶實業，這次以「醫強潔淨液」為展示重點，含有醫療有效配方70%酒精與0.5％ CHG氯己定成份，適用於手部身體與環境，提供長時間的保護力、全面的清潔與消毒效果，市場上得到許多使用者的正面回饋。

醫療耗材：醫療耗材事業部不僅以自有品牌Lily Medical從事產品研發、設計、製造，包括免用針頭、降低針扎率的安全型靜脈輸液類產品，防止痰液噴濺的密閉式抽痰類產品，以及具備高細菌過濾率、降低開刀房醫療人員感染風險的廢液收集類產品，並同時代理行銷國外知名耗材產品，如安全靜脈留置針、各類高品質的呼吸照護醫療耗材，以及手術室內相關耗材，以豐富多元的產品線滿足第一線醫療人員的需求。