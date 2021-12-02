央視今天（2日）報導，山東黃河河務局表示，根據《山東省黃河防汛條例》，自12月1日起，山東黃河正式進入2021年度凌汛期。山東黃河河務局以防禦大陸建政以來黃河下游最嚴重凌汛為目標，扎實備汛，啓動防凌工作機制，目前已完成各項防凌準備工作，為保障黃河山東段防凌安全奠定基礎。

準備工作包含：一是即早研究部署。下發通知全面部署本年度山東黃河防凌工作，啓動周例會機制，召開會商會定期分析研判防凌工作；督促沿黃各市縣結合實際修訂完善防凌預案。

二是落實防凌責任。沿黃各級落實以行政首長負責制為核心的各項黃河防汛（凌）責任制，河務部門落實全員防汛（凌）責任制，強化責任落實。

三是組織隊伍培訓。組織一線、二線防凌隊伍35.4萬人，冰凌觀測組99組481人，爆破隊2隊86人；強化業務培訓，通過電子政務、培訓班、新媒體等多種方式開展防凌培訓，提升防凌能力。

四是強化防凌保障。檢查維修國家常備防汛物資、防凌工器具；明確社會團體和群眾備料存放地點、數量和運輸方式；檢修調試水情測報、冰凌觀測、視頻監控等設施，全面保障防凌搶險需要。