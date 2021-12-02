四大公投案將至，國民黨主席朱立倫昨宣布，本月12日或17日將讓縣市首長或各個重要支持者站出來，不過新北市長侯友宜昨天說，17日他已排定兩項公務行程，這說法被外界解讀不夠努力公投，侯友宜2日出席鬍鬚張提供18歲以下學生急難愛心餐合作活動中表示，他一定會把自己的角色做好。

侯友宜2日赴新莊鬍鬚張學生急難愛心餐合作活動時，不斷強調鬍鬚張所選用的豬肉，「是台灣豬，絕對不是萊豬」，大家可以安心食用台灣豬、台灣豬最好吃，鬍鬚張使用的絕對不是萊豬，很多貢丸加工後都搞不清楚來源，台灣豬農產業很需要幫忙。

會後媒體聯訪，活動中數度提及萊豬，是不是對公投案有想法？侯友宜回應，大家都很清楚萊豬對人體健康的挑戰及傷害，也希望台灣豬農得到照顧，台灣豬健康安全又好吃。他家以前是賣豬肉，他最清楚，萊豬絕對不能進來。

侯友宜接著說，新北市保護18歲以下孩子，讓他們在急需要時能及時取餐，有很多愛心業者加入好日子愛心大平台行列，鬍鬚張是全國最有名滷肉飯，用的食材都是有源頭管理的台灣豬，若鬍鬚張用的是萊豬，就絕對不能加入好日子愛心大平台，把品質顧好是最簡單的道理，他會用市長的角色守護人民健康。

媒體詢問，國民黨公投前夕夜宿自由廣場活動，侯友宜已排定市政行程，被外界認為不夠努力推動公投？侯友宜表示，每個人要把自己角色做好，永遠要想到人民的健康、國家安全，擔任市長更要想到未來產業發展，他會把自己很多角色做好，用行動支持關心，讓民眾能選擇關心的議題。