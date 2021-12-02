未履承諾提共機擾台 柯文哲：大家照稿念哪有時間

雙城論壇昨天落幕，台北市長柯文哲在日前總質詢時，承諾議員在論壇時反應共機擾台，但未在致詞內容提出，僅在臉書回應，被指馬後炮。柯文哲2日表示，大家都照稿子念，哪有時間。

上海-台北城市論壇結束後，柯文哲被問及先前總質詢有議員要求共軍頻擾台向陸方反應，市長有答應但論壇沒有提到。他昨指出，發言只有3分鐘，客套話講完就已經時間到了，不過國防、外交、兩岸這是總統的職權，其實更重要是應該向國安會、陸委會，甚至國防部去陳情才對。

昨晚柯文哲在臉書發文表示，11月共機全勤擾台，我國空軍廣播驅離次數高達116次，台灣海峽被國際認為是地球上最危險的地方。對立不斷激化，限制了迴旋的空間，居高位者帶頭喊打，結果不只企業憂心被戴紅帽、綠帽，連兩岸的婚姻都受困在惡意螺旋裡。

他說，爭吵、鬥爭、對立無止境，不管是台灣或中國大陸，政治對人民的束縛都一樣，上位者無所謂，然而被殃及有苦說不出，有冤沒得申的都是人民，受害的也只有人民。

柯文哲強調，面對嚴峻情勢，還是認為一定要對話，要用對等、和平的方式解決爭端，對內、對外，他都是說：「對話比對抗好，交流比斷流好、友善比仇恨好」。要呼籲不只雙城論壇，希望不分朝野，大家要共同促成兩岸有意義的對話、共同穩定兩岸關係的長遠發展，才是負責任的領導人應有的表現。

柯文哲今早參加國際身心障礙日活動，被問到雙城論壇結束後，才發文提共機是馬後炮，他說，大家都照稿子唸，哪有時間。