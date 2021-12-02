民進黨立委高嘉瑜昨(1日)在律師陪同下，在立法院外說明遭男友施暴的過程，以及有關私密照之事。而她今(2日)中午則是在臉書寫下心情，謝謝這幾天給她支持鼓勵的朋友，知道有好多人在幫她加油、給她力量，甚至為她流淚。另外針對「擔心私密影像被傳播報復」的部分，高表示，已經提出刑法修正案，新增315-4對色情報復的處罰，也會進一步研議並加強對受害者的保護。

「我很幸運」高嘉瑜表示，在見識人性最黑暗的一面後，卻看到更多溫暖、善良、美好，尤其第一時間聲援的蔻蔻姐，還有看不下去的謝欣霓委員，很多過去不喜歡自己的人，都還是願意給她力量挺身而出、為她發聲！她更特別要感謝這幾天媒體朋友們的幫忙，不斷挖掘真相、找出問題，讓社會看到林男不為人知的一面。

高嘉瑜也再度向外界表達「對不起」，她說，應該在第一時間就要站出來，但遲疑了，以為自己一個人能夠承擔、解決，事實上是需要大家的幫忙，「而在我後面還有更多比我弱勢、更無助的人，如果我都不能勇敢，她們怎麼有勇氣面對。甚至這幾天好幾位也跟我一樣被林男用暴力、恐嚇、脅迫方式交往過的受害者都跟我轉達，她們也在一樣的情境中，卻無能為力，她們都說還好我站出來了，我也希望我是林男的最後一個受害者」。

高嘉瑜感謝社會還是有許多善的力量，她也希望藉由自身的經驗讓跟她一樣的受害者知道，只要你站出來，會有很多人願意伸出援手，會有很多人給你勇氣，不要害怕，更不要一個人面對。

最後針對「擔心私密影像被傳播報復」的部分，高嘉瑜強調，已經提出刑法修正案，新增315-4對色情報復的處罰，也會進一步研議並加強對受害者的保護，尤其是色情報復、性隱私影音的受害人，目前刑法規範不足，無法處罰，也沒有下架等管制手段，希望藉由嘉瑜自身經驗，讓從Deepfake影片到私密影像的性隱私權保護更完整、更全面。

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