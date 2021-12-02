立委高嘉瑜疑似遭男友林秉樞施暴，引起對情感議題相關討論。義守大學為此特地舉辦情感教育講座，引導大學生修好戀愛學分，並懂得分辨情人好壞。義守大學大眾傳播系副教授鄭瓊月更特別提醒學子，如果遇到恐怖情人，要記得「冷淡感情、慢慢疏遠」，不要以言語或行為激怒對方。

大學生必修學分包含學業、社團及戀愛，如何學習兩性相處，一直是學子求學階段最重要的環節之一，尤其隨著高嘉瑜情感事件發酵，學生更加重視兩性間的相處，許多大學生甚至彼此討論該如何判定認識的異性是什麼樣的人。

義守大學表示，這段期間以來，不少同學紛紛表示，如果遇到很愛吃醋、猜忌心很重的對象，就要小心一點；也有人說要觀察對方的身上是否有自殘的傷口，或是常會以死相逼等情況，以及提到前任情人時，言語中都還是會流露出忿恨不平的態度等，這些都成為學生口中判定對象優劣的依據。

擔任高雄市政府就業暨性別平等委員會委員的鄭瓊月表示，現在已進入後現代社會，快速且直接投入戀愛，成為許多人成為男女朋友的方式，欠缺了從朋友做起的觀察期，因此她提醒年輕的學子，遇到心儀的對象，千萬不要太快進入到交往階段，從友情昇華為愛情，才能日久見人心。

至於情感施暴，鄭瓊月則指出，如果遇到恐怖情人時，要記得「冷淡感情、慢慢疏遠」，不要以言語或行為激怒對方，並且即時求援，尤其113家暴專線，並不只限於婚姻關係才能求助。

鄭瓊月強調，為了避免受到恐怖情人的施暴，也要切記「不單獨接觸、不聯繫、不激怒」等三不原則，以保護自己。

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