台股今年以來狂漲4100多點，而港股卻跌了8000點，是全球第一個破底股市，尤其在香港掛牌騰訊、阿里巴巴災情相當慘重。財信傳媒董事長謝金河表示，外資摩根士丹利（簡稱大摩），從去年到現在都大力看好港股，用盡手段看壞台灣，這個現象十分弔詭；他認為，甫結束的11月股市出現同一市場，不同產業表現都不一樣，這可能是分岐世界出現的第一個徵兆。

謝金河在臉書發文指出，以美國股市為例，美國道瓊工業指數11月重挫1135.84，跌幅3.73%，標普小跌0.63%，但Nasdaq小漲0.25%，而有超微（AMD）及輝達（Nvidia）的費城半導體指數卻大漲11.07%，疫情當下，美國生技指數也大跌3.95%。

同樣的情況也出現在中國股市，A股的深圳、上海都上漲，深圳A股上漲4.97%，上海A股上漲0.47%，不過滬深300指數下跌1.56%，最慘烈的是香港，恒生指數大跌7.46%，國企指數下跌6.62%，恒生指數第三季重挫4252點，國企指數跌1937點，11月再出現跌勢，港股已是全球第一個破底的股市，恒生指數從31183.86跌到23175.37，已跌了8000點，國企指數更是創下6年新低，狀況最慘烈。

謝金河分析，從A股到H股來看，外國人不易參與的A股市場，到目前為止，步伐仍穩健，但中國以外的，包括在美國上市的中資企業，香港上市的新經濟企業，股價下跌都很慘烈。像阿里巴巴一年內從309.4跌到123.6港元，跌幅超過6成，騰訊也很慘重，接近腰斬等級，在香港非常被看好的平安好醫生，半年來，從148.5重重摔到剩下28.05港元，災情十分慘重。

他強調，摩根士丹利從去年到現在都大力看好港股，用盡手段看壞台灣，這個現象十分奇怪。

謝金河表示，台股11月上漲440.35，漲幅2.59%，OTC上漲5.53%，在亞洲區表現相對出色，對照日本日經指數下跌3.71%，南韓下跌4.43%，新加坡下跌4.9%，台股已是勇冠三軍了。南韓11出口成長32%，出口表現強勁，但韓元重貶近一成，南韓股市把今年的漲幅全部跌光，背後的問題值得探究。