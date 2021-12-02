台中市警察局第六分局製作防治家暴宣導影片，鼓勵受暴者勇敢站出來。（摘自警六分局影片／盧金足台中傳真）

不要再有受害者 中市警反家暴「影」響力

立委高嘉瑜驚傳遭男友施暴，引起全台關注，最親近人的竟成為施暴者，台中市警察局第六分局依衛福部統計，每年約有十七萬件家暴通報案件，平均每天都有四百多件家暴案，特別製作防治家暴宣導影片，喚起民眾不應該責怪被害者為何不向外求援，而是應貼心送暖，「我是否能為她做些什麼呢？」也鼓勵受暴者勇敢站出來。

只要抱抱，不要暴暴！經歷過家庭暴力的人，往往無法感同身受遭受家暴被害人心中的恐懼，甚至對他們產生誤解，警察局第六分局製作一部防治家暴的影片，提醒民眾不管男女受到暴力時，如何保護自己。

為什麼家庭暴力總是不斷發生？家庭暴力總是無法阻止？ 警六分局指出，根據衛福部統計，我國每年約有十七萬件家暴通報案件，這意味著平均每天都有四百多件家暴案件的發生，這還不包括許多受害者選擇沉默獨自忍受。

中市警六分局結合施暴者常常利用暴力、威脅要傷害小孩或使受害者孤立無援等家暴元素，由何安派出所女警口述施暴者利用虛偽的外衣，使心軟的被害者可能會自我思考，「我也有不對的地方啊、他也有正常的時候吧」。

「為了孩子忍一忍吧、他應該會改吧」警方說，製作這部影片目的為讓旁觀者深入了解被害人為何一再容忍施暴者並選擇沉默獨自忍受，鼓勵受暴者勇敢站出來。

警察局第六警分局長蔡元戎強調，若民眾身邊正遇到受家暴困擾的朋友，可以給予最誠摯的關懷或協助撥打「113」或「110」等管道，為被害者多帶來希望，共同打造幸福城堡。

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★中時新聞網關心您，有家暴事件請打113保護專線。