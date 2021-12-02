台南市耶誕燈節3部曲4日起將在新營文化中心、5日河樂廣場、海安路與中正路口陸續登場，河樂廣場2日晚間完工試燈，今年在樹體上加掛12顆發光球體，象徵一整年祝福，受到耶誕節與跨年加持，台南市旅館業12月住宿率幾乎滿房。

河樂廣場耶誕樹日間初步完工外貌。（台南市觀旅局提供／程炳璋台南傳真）

耶誕腳步近，百貨公司、賣場等坊間企業早已點起形形色色的耶誕樹，不少網友號召到各處耶誕樹打卡拍照，感受氣氛，不過民眾期待的仍是政府的大型耶誕樹主燈。

新營文化中心的耶誕樹日前先試燈，4日率先啟用點燈。（台南市觀旅局提供／程炳璋台南傳真）

府城耶誕點燈3部曲本周末登場，新營文化中心的「豐盛之樹，幸福的串連」日前已先試燈， 點燃歲末溫馨氛圍。河樂廣場主燈「豐盛之樹，光之希望」2日完工，晚間首次公開試燈，吸引一波網友相約到場先睹為快。

台南市蛋黃區耶誕樹去年移往河樂廣場，樹體為純白色，今年加掛12顆繽紛色彩的球體，象徵整年12個月的祝福，呼應疫情結束，充滿希望，帶來快樂的氣氛。

耶誕點燈之後，台南市觀旅局18、19日兩天將搭配教會舉辦耶誕低碳文藝市集與表演。24日在新營文化中心與新營火車站、中西區河樂廣場兩地，將號召各教會快閃報佳音。自耶誕節到跨年還會有一連串的晚會活動。

台南市觀旅局統計，受到耶誕與跨年節日影響，台南市旅館業者回報12月的住宿率，平日皆在8成以上，假日已都滿房。