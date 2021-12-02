致力培育商管人才與學術交流的中華商管科技學會，日前於線上舉行第十六屆年會暨學術研討會，今年研討會主題為「商管教育數位轉型之策略思維」，廣邀學者專家進行學術交流及論文發表，共同探討在數位轉型環境下，新型商管科技與商業模式發展趨勢，以及商管教育未來所面對挑戰及應有的策略思維。

中華商管科技學會理事長、龍華科大行政副校長林如貞教授於開幕式致詞表示，學會創會迄今已16年，每年年會暨學術研討會，是學會所舉辦最重要的大型會議；透過研討會促使產業界與學術界專家齊聚一堂，互相觀摩分享成果與心得，進一步促進學術交流及產學合作，冀能提升我國商業管理與產業發展競爭力。

林如貞指出，由於COVID-19疫情蔓延迄今仍未止歇，今年年會暨學術研討會首度採取線上會議方式辦理。今年研討會主題為「商管教育數位轉型之策略思維」，希望藉由議題探討集思廣益，將學術界與實務面相互結合，供產學交流互惠合作之依循，以提升相關領域教師教學品質及研究視野。

林如貞除代表學會感謝龍華科大管理學院全力支援承辦本次會議，同時期盼參與此次研討之產學各界菁英，不吝給予指導建言，相信這些傑出論著對商管科技領域研究與應用，必將產生卓越貢獻與深遠影響。

龍華科大校長葛自祥則致詞指出，中華商管科技學會致力提升我國商業及管理科技發展水準，學會第一任理事長、前經濟部長王志剛，就曾在龍華科大舉辦第一屆年會與研討會，也顯見學會與龍華的深厚淵源。儘管受到COVID-19疫情影響，今年年會改為線上辦理，在即將迎來學校52週年校慶的此刻，仍然顯得意義非凡。

葛自祥強調，龍華科大秉持「務實、卓越、創新」教育理念，多年來積極推動產學鏈結、學用合一的實作教育，該校管理學院則是以「培育新世代理論與實務兼具，畢業即能與業界接軌之專業技術與經營管理人才」為整體發展特色，近年來不論師資陣容、設備、教師產學合作金額、績效、科技部專案計畫件數，以及畢業生平均薪資等指標上，表現均非常出色。希望藉由承辦會議經驗，互相觀摩分享成果與心得，進一步促進學術交流及產學合作，冀能提升我國商業管理與產業發展競爭力。