「沒品維尼」帳號身分曝光 徐巧芯嘆：塔綠班最大優勢是出事可切割

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴震驚政壇，卻意外衍伸出網軍案外案，國民黨台北市議員徐巧芯2日指出，名為「Crazywinnie（沒品維尼）」的PTT帳號，接連在板上發了2篇爆卦文帶風向，試圖扭轉輿論洗白林男，轉移焦點傷害協助高的前男友小馬，後來被人起底是網軍部隊的「台獨機關槍」李柏璋。

徐巧芯指出，李伯璋在綠營政界的交友圈廣闊，跟林秉樞相當類似，這次也說是受到台南綠營重量級人士「請託」，她質疑這個請託是什麼？有沒有收錢？為什麼對方知道請託他能夠做到網路攻擊？除了此案外還有哪些案件是用這種暗黑的手法行事？他的網軍部隊建制規模、金流為何？以上問題都還沒有被揭露，值得追查。

「塔綠班遇事能夠秒切割！」徐巧芯諷，林秉樞明明在綠營交友圈、甚至某派系內相當活躍，一出事卻出現「無人熟識」的奇特現象，說明了「塔綠班宇宙」最大的優勢在於，出事以後可以快速切割。

徐巧芯認為，若是有頭有臉的政治人物，人際網路互動經常被媒體捕捉，甚至整個政黨都容易被拖下水，但很多「專欄寫手」或「網紅」雖都綠得出汁，卻能保留灰色空間，若有烏龍爆料、網軍被抓、失言等風波，綠營政治人物都可以輕易撇清關係，需要他們時又能請他們「幫忙」。

徐巧芯感嘆，到底還有多少網軍，這個最大卻又仍然成謎的問題，在於沒有人清楚這個「暗黑勢力」的體系到底有多大？為什麼明明看不出來有什麼具體工作，林秉樞可以住一個月五萬的飯店、李柏璋可以開賓士通勤？

她指出，觀察Crazywinnie與林秉樞本人的政治攻防分析，最常「黑」的對象包括台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，還有民進黨的台南市長黃偉哲也在列，揭露網軍除了打別人，也可以進行內部鬥爭打自己人。這種「網軍吃飽飽，政治人物當沙包」的網路亂象，什麼時候才能被揭露並且停止？應該追查下去。

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