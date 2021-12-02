周三彭博援引知情人士報導，蘋果公司已經通知其零組件供應商iPhone 13系列手機的需求放緩，顯示部分消費者已經不耐久候，決定放棄那些難以取得的商品。

全球供應鏈瓶頸使各行各業的生產或多或少受到衝擊，汽車製造業今年以來不得不斷斷續續停產或減產，就連採購實力雄厚的全球消費電子龍頭蘋果也難逃波及。

受到供應斷鏈打擊，蘋果第四財季（截至9月25日）財報落後市場預期，當時蘋果即警告供應鏈問題已造成第四財季營收短少60億美元，而本季、也就是最關鍵的假期購物旺季，供應鏈問題所造成的衝擊將更加惡化。

彭博報導，消息人士透露蘋果原本寄望缺貨缺料的情況將在明年改善，屆時產能便能快速追上，但如今因需求降溫，蘋果已經通知供應商部分訂單可能無法履行。

早在10月中旬即有報導指出，受到全球晶片短缺影響，蘋果可能減產多達1000萬支iPhone 13系列手機。報導指出，到今年底蘋果本應生產9000萬支iPhone 13手機，但由於博通（Broadcom Inc）和德儀（Texas Instruments）等晶片公司難以交付足夠的零組件，蘋果已經通知代工廠產量將減少。當時消息人士透露，蘋果已經將今年iPhone 13手機的生產目標下修至8000萬支。