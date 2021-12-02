外媒引述分析師和一家出口貿易商表示，中國進口商於美國時間1日購買少量散裝大豆船貨，將於2021年12月和2022年1月分別在美國墨西哥灣沿岸與巴西港口裝運。

路透報導，此次中國進口商購買的大豆數量約為3批至4批貨物，最多約為24萬噸。大豆價格於11月30日大跌，芝加哥期貨交易所（CBOT）指標大豆期貨合約下跌近2％。

在2021年秋季傳統的美國大豆出口季，中國進口商訂購的巴西大豆數量高於正常水準，因美國大豆價格較高且美元走勢強勁。

根據美國農業部最新數據顯示，截至11月18日，已確認的中國採購美國2021年新作大豆總量約為1970萬噸，不及2020年同期的近2920萬噸。

美國US Commodities總裁Don Roose表示，隨著大豆價格大幅降低，中國進口商正在考慮採購更多大豆，他們的大豆壓榨企業有利可圖，又指「他們一直在南美和美國採購，但我們的銷售窗口即將關閉，因此我們得忙起來。等到2022年2月，我們就不再是主要出口國，採購將開始大量轉向南美。」

一家美國出口貿易商表示，中國已經預訂其12月大豆預計採購量的85％左右，2022年1月需求數量也已有一半左右完成預訂。