新冠肺炎疫情似乎在美國有再次引爆的跡象，繼湖人一哥詹姆斯之後，又陸續傳出多位球員確診消息，而今天最新疫情就是老鷹助理教練傑梅麥克米蘭確診被隔離，而總教練老爸奈特麥克米蘭決定自我隔離，因此父子檔教練今天缺陣，由另一位助教詹特指揮作戰，崔楊在最後1.2秒兩罰俱中，幫助老鷹114比111於客場成功獵殺溜馬，12勝10敗暫居東區第7。

NBA過去1個月包含恩比德、米德頓、武切維奇共11人確診新冠，然而過去2天卻已有7人確診，看來新冠疫情在美國冬天有爆發的可能性，NBA聯盟正在嚴謹面對，一旦大規模爆發，就得再次進入泡泡模式。

老鷹首節取得9分領先，主場作戰的溜馬在第三節逆轉超前，雙方在第四節展開激烈攻防，崔楊連得5分101比94反超，最後30.5秒蘭姆在三分線外破網，溜馬111比112追上來，崔楊失手留給溜馬逆轉獲勝契機，可惜杜阿特沒能把握住，只能用犯規凍結時間，崔楊兩罰鎖定勝果。

崔楊30分、10助攻、8籃板勇冠三軍，約翰柯林斯貢獻14分，杭特挹注19分，昔日最佳第六人路威廉斯12分，葛吉傑11分。

功虧一簣的溜馬，沙波尼斯22分、10籃板，布羅格登27分、9籃板，邁爾斯透納17分、9籃板，杜阿特11分。