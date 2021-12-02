日本政府為防疫提升邊境管制，昨天要求各航空公司一律停售本月內的赴日機票，不過同時導致日本人也無法回國與家人過新年，引起各方混亂，日本政府今天緊急宣布取消這項政策。

日本放送協會（NHK）報導，為防範COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的新變異株Omicron在日本國內擴大，昨天國土交通省（類似交通部）籲請各航空公司對於本月內所有從國外赴日的航班，暫時停止供旅客新預訂機票。

首相岸田文雄今天上午受訪時說，這項政策是配合11月29日時將入境日本人數下修到限制每天最多3500人，他事後收到報告，籲請航空公司暫時停售赴日機票做為緊急配套的一環，但這卻導致部分民眾的混亂，他已指示國土交通省應充分考慮日本人的歸國需求。

內閣官房長官松野博一上午在記者會上表示，雖然這項政策是出於緊急避難與預防傳染的觀點，但同時導致部分民眾混亂，因此國土交通省取消這項政策，不再籲請航空公司一律暫時停售赴日航班機票，會考量本國人的歸國需求，再次重新通知航空公司。

報導說，國土交通省是在11月29日籲請航空公司暫時停售12月內從國外的赴日機票，不得訂票的對象包括在國外的日本人，實際上造成訂不到機票的日本人也回不了國。

航空業者對此反彈，認為這項政策過於嚴苛，預定12月將從國外返日的日本人也感到混亂。岸田文雄因此出面表示，已指示國土交通省應考量日本人的歸國需求。

國土交通省今後將與各航空公司協調具體的因應措施，這項籲請停售赴日機票的政策，等於3天內就被迫髮夾彎取消。