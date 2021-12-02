歡慶佳節，台南市玉井山城耶誕點燈晚會活動12月4日晚間7點於公所旁圓環廣場登場，今年除了邀請在地學校、鄰近音樂舞蹈表演團體共襄盛舉，更邀請到歌手艾成、陳燕萍獻唱，知名魔術師李世峰帶來奇幻表演，下午還有熱鬧市集暖身。

每年芒果季後，玉井山城遊客漸少，玉井區耶誕點燈活動是山城年末最熱鬧活動，今年已是第8年舉行，每年活動邀請在地的玉井國中小、層林國小學生表演才藝，居民攜家帶眷一起觀賞親友或自己家小孩表演，共度溫馨佳節。

今年圓環耶誕樹布置仍是以芒果為主題，Q版的台南市長黃偉哲化身耶誕老公公，玉井商圈街道也布置了溫馨的LED燈飾，玉井老廟北極殿的喜氣紅燈籠也綿延500公尺長。

玉井耶誕活動除了邀請薩克斯風樂團、原住民舞團、教會合唱團表演，今年更邀到歌唱比賽冠軍歌手艾成、知名歌手陳燕萍獻唱，讓居民更加期待。

玉井區長陳新澈表示，除了舉辦溫馨耶誕點燈活動提前讓市民感受耶誕氣氛、迎接2022的到來，今年同樣邀請鄰近鄉鎮小農、社區設攤，讓民眾更了解地區產業文創特色，晚會結束後，圓環可愛耶誕樹及耶誕燈飾將持續布置至元宵節，讓玉井的街道在冬季增添溫馨氣氛。