民進黨立委高嘉瑜上月遭男友林秉樞施暴，被打得血跡斑斑，引發全國關注。時力立委王婉諭及婦女團體今日共同召開記者會表示，中央盡速面對制度漏洞，給予被害人更實質的具體改進措施及支持。

王婉諭指出，衛福部「台灣婦女遭受親密關係暴力最新調查報告」中，顯示女性親密伴侶暴力終生盛行率為19.62％，代表每5名女性中就有1人，在一生中可能遭受親密關係暴力，顯示了此種暴力的普遍性在社會上的每個人、每個角落都可能發生。

王婉諭說，親密關係型態的家庭暴力案件，近10年來始終有超過8成的受害者是女性，整體通報案件數也微幅上升，一方面反映出台灣近年來通報意識的提升，但政府也應同步檢視，被害人遭遇家庭暴力事件後會所需的多樣扶助，第一線的人力、資源是否充足。

王婉諭表示，現行法規針對數位性暴力防制，仍存在重大缺漏，被害人面對未經同意散佈私密照片、影像時，僅能以《刑法》第 235 條散佈猥褻物品罪提告，刑度實在過輕，也欠缺被害人被侵害的「性隱私權」、「性自主權」的相關法益。

王婉諭說，現行法律欠缺被害人保護、事前防止影像散佈及事後下架機制的法律規範，正在研擬《侵害性私密影像防制條例》專法，務必要讓所有身受數位性暴力行為威脅的被害人，有更周全的保護。

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