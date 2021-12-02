台北上海雙城論壇昨日下午落幕，台北市副市長黃珊珊今年並未出席雙城論壇，疑因日前在臉書上PO文稱台灣是獨立自主的國家，引起對岸不滿。對此，黃珊珊今回應，自己本來昨天就有別的行程，大家想太多了，更直言「這句話我已經講了10年以上了」。

面對遭外界解讀臉書貼文引起對岸不滿，黃珊珊強調，這次規畫主題是教育文化，本來就不是她自己的業務，去年主題是防疫，所以她出席，兩岸論壇活動是早就規畫好的，自己本來昨天就有別的行程，「跟這事情沒什麼關係吧，大家想太多了」。

針對對岸是否針對貼文表達態度的提問，黃珊珊指出，「沒有人來跟我講任何事啊！」她強調不用泛政治化，台灣是個民主自由社會，每個人都有表達意見的自由，任何人都會尊重這樣的自由。

媒體詢問，會擔心引起對岸不滿嗎？黃珊珊表示，這是自由民主的社會，兩岸講得很清楚，這是個城市交流，大家也都謹守這樣的分際，也盡量做到讓大家減少誤解、增加互相了解，這都是一件好事，「即使是冷戰中的國家，他們也需要交流啊，ok？」

至於發文是因為市長柯文哲長期被抹紅，要幫柯解套？黃珊珊，「這句話我已經講了10年以上了，文章應該寫了10年以上，大家都可以去查，這事有很奇怪嗎？」