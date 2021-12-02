被裝在網袋中的巨大虎頭蜂巢相當嚇人，裡面還有虎頭蜂在爬行活動。（胡健森攝）

被裝在網袋中的巨大虎頭蜂巢相當嚇人，裡面還有虎頭蜂在爬行活動。（胡健森攝）

三星鄉最近突然有大量虎頭蜂出沒，並導致當地蜂農所飼養的蜜蜂被虎頭蜂咬死損失慘重，經向縣府農業處求助，農業處委請民間專業捕蜂人在山區的一棵樹上順利摘下一顆直徑約50公分的超大虎頭蜂巢，終於解除了地方上的大患。

宜蘭縣議員陳文昌今（2）日將這個巨大虎頭蜂巢載到縣議會展示，再交給縣府農業處處理，他表示，三星地區的養蜂場最近連續遭受到虎頭蜂的攻擊，蜂農寶貴的蜂箱更一口氣被摧毀了五十幾箱，他得知消息後立即聯繫縣府農業處了解狀況，並要求儘快找到並摘除虎頭蜂窩，盡快為民除害，縣府農業處也在會勘之後，立即委請專業補蜂人將這個巨大的虎頭蜂窩摘除。

縣府農業處表示，這次被摘除的虎頭蜂巢直徑達50公分，在蜂巢裡生活的虎頭蜂至少上千隻，且是屬於毒性最強的「黑腹」（台語俗稱「黑尾仔」）的品種，這種虎頭蜂是肉食性，專吃小昆蟲，小蜜蜂更是牠們最喜歡吃的食物，因此才會導致三星地區的蜂農所飼養的蜜蜂大量被咬死，損失慘重。

農業處人員表示，虎頭蜂的生命周期為一年，蜂后死亡之後蜂群就會逐漸滅絕，所產生的新蜂后則會在蟄伏一段時間後另外在附近築新巢，一般來說因虎頭蜂威脅性大，蜂巢才剛築成沒多久就會被摘除，但這一顆蜂巢因為是在人煙稀少的山區樹上，因此才會長到這麼大。

農業處人員另提醒，黑腹虎頭蜂的不僅攻擊性最強、警戒性也最高，經常會主動發動群體攻擊，被螫到之後會引起致命的過敏性休克，危險性極高，因此一但發現有黑腹虎頭蜂出

現，務必要立刻遠離現場保護自己。