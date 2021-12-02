今日是2021年12月2日，為「世界完全對稱日」。中央氣象局長鄭明典表示，「20211202」寫出來後，左唸、右唸都一樣，貼文引發逾4千名網友按讚，不少網友都感到十分驚奇，更有人用計算機敲「20211202」，發現顛倒看數字也可以，不過今日過後，下次的「世界完全對稱日」是9年後，日期為2030年3月2日。

鄭明典今（2）日在個人臉書表示，把今天的日期寫出來「20211202」後，會發現不論從左邊唸到右邊，或從右邊唸到左邊，唸起來都一樣。

事實上，今日為「世界完全對稱日」，指的是公曆紀年裡，日期的數字，左右完全對稱的日期，所以被稱為「世界完全對稱日」。而上一次的「世界完全對稱日」是2020年2月2日「20200202」，若錯過今日，下一次再遇到是9年後，日期為2030年3月2日，「20300302」。

貼文曝光，網友也紛紛留言，「長知識了」、「好妙啊 」、「剛用計算機敲出這段數字，顛倒看也可以」、「明年的民國111年11月11日也是喔」、「下次是2030年3月2日」、「這樣的日子幾百年一次 」、「下次是20300302，再下次是20400402」。