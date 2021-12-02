高通2021年高通Snapdragon技術高峰會今(2)日持續登場，談到對手聯發科(2454)天璣9000在效能上大幅提升，高通資深副總裁暨行動、運算與基礎設施部門總經理Alex Katouzian今受訪時表示，「不認為自己的產品必須和市場其他產品做比較、高通是最適合頂級產品的」，另外，談到元宇宙，他表示，元宇宙是一個漸進的發展，高通的裝置一定會盡全力支持。

聯發科(2454)劍指旗艦市場，上月推出天璣9000，且在規格上大幅提升，等於直接在高階市場向高通宣戰，高通資深副總裁暨行動、運算與基礎設施部門總經理Alex Katouzian今受訪時回應，高通的旗艦晶片Snapdragon 8 Gen 1和聯發科採用的技術是不一樣的，高通不評論其他業者產品，但對自家產品非常有自信，也相信Snapdragon 8 Gen 1能力一定是夠的，且並不想要說Snapdragon 8 Gen 1是一個處理器，反而應該說是一個系統解決方案，他強調，「不認為自己的產品必須和市場其他產品做比較、高通是最適合頂級產品的」!

高通去年在旗艦機市場持續坐穩領先地位，但在中階、中低階部分，市佔率明顯受到威脅，Alex Katouzian表示，高通一直專注在旗艦市場，但也持續在策略上研擬如何將旗艦功能下放到中階、中低階等產品，高通在2022年也會在此領域繼續努力。

談到近期當紅議題元宇宙，Alex Katouzian表示，高通累積已經推出超過50種不同裝置，是具備XR功能，可以讓使用者輕鬆進入元宇宙空間，但若是要市場全面都可以跨入元宇宙，這必須是一個漸進式過程，還要考量到網路發展，好比是智慧機，也是花了很多時間才有創新、進展，AR/VR也是一樣，必須要有相對的智能裝置、聯網能力，當然，高通的裝置一定會盡全力支持，從解決方案開始一步步進入。

另外，由於高通的前一代旗艦晶片Snapdragon 888就有過熱問題遭到詬病，日前聯發科董事長蔡明介在出席公開場合中更直言，「聯發科在低耗能、散熱上有信心領先對手達10年」，較勁意味十足。高通資深副總裁暨行動、運算與基礎設施部門總經理Alex Katouzian受訪時說到，當今智慧型手機在裝置都非常小，且要求能力很強，大家可以想像，很多的遊戲機、PC在體積操作上比較大，但在手機晶片上，就必須在能力、散熱效果要有取捨，以爭取達到平衡，這個問題是大家很關心的，高通把重點放在如何在最小的尺寸上發揮最大效能。